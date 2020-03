Coronavirus, alunni a casa: il Comune taglia la tariffa del servizio doposcuola

Gli effetti del coronavirus, col perdurare delle scuole chiuse, registrano anche la pronta reazione del Comune di Solbiate con Cagno: decisa una misura per non penalizzare economicamente le famiglie.

Coronavirus, lezioni sospese e provvedimento del Comune

A causa della sospensione delle lezioni imposta come misura precauzionale dal Governo e dalla Regione Lombardia per limitare gli effetti del coronavirus, è stato interrotto anche il servizio del doposcuola. Di conseguenza, la decisione dell’Amministrazione comunale, sottolineata dal sindaco Federico Broggi: nel mese di aprile la tariffa dello stesso servizio sarà ridotta del 50%.

Scelta tempestiva

Una scelta tempestiva, tendendo la mano alle famiglie degli alunni iscritti al doposcuola. Una prima misura per non penalizzare economicamente chi, in queste settimane, non ha potuto frequentare le apprezzate attività pomeridiane.