Coronavirus: dal gruppo Iperal mezzo milione di euro per i lavoratori e 300mila per gli ospedali VIDEO

Coronavirus: dal gruppo Iperal mezzo milione di euro per i lavoratori e 300mila per gli ospedali. Un grande gesto di generosità quello annunciato in un video messaggio dal presidente Antonio Tirelli. Un video, rivolto a tutti i collaboratori, che inizia con una buona notizia: nessuno dei quasi 4000 lavoratori del gruppo è risultato positivo al Corinavirus.

“In questo momento difficile stiamo svolgendo un lavoro di pubblica utilità consentendo alle persone di potersi approvvigionare di generi alimentari – spiega l’imprenditore – Lo stiamo facendo con coraggio e impegno. Vi sono infinitamente grato e come gesto di riconoscenza, a tutti i collaboratori che con continuità stanno dimostrando impegno lavorativo in una situazione difficile, erogheremo 200 euro nella prossima busta paga”. Un investimento per il proprio capitale umano, schierato oggi in prima linea, davvero consiste quello del Gruppo Iperal, che ammonta a ben mezzo milione di euro.

Consistente donazione per gli ospedali

Ma la generosità non si ferma qui. “Meritano la nostra infinita riconoscenza i medici e gli infermieri che operano negli ospedali per il lavoro eroici che svolgono quotidianamente per salvare le vite dei malati – prosegue il presidente Tirelli – Le strutture sanitarie hanno bisogno di essere aiutate. Ci tengo ad annunciare che faremo una donazione di 300mila euro agli ospedali dei territori in cui siamo presenti a nome di tutta la squadra Iperal e dei nostri clienti come forma di ringraziamento”.

Il video messaggio del presidente del gruppo Iperal Antonio Tirelli