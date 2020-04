Coronavirus, la situazione nel Comasco: decessi a Bellagio e Carugo, due guariti a Tavernerio

Nel Comasco, il numero dei contagi al 18 aprile ha registrato un picco di +154. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione nei nostri Comuni.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

Il Comune di Cantù resta a quota 103 cittadini infetti da Covid-19, 22 deceduti e 2 guariti. A Mariano Comense, l’ultimo aggiornamento parla di 84 positivi al Covid-19, di cui 14 vittime e 5 guariti. A Olgiate Comasco i contagi sono ancora 20, di cui 1 persona deceduta e 1 guarita. A Erba rimangono 122 i positivi, di 19 decessi e 4 guariti.

A Inverigo i contagi si mantengono a 44, con 8 decessi e un guarito. A Tavernerio, due persone guarite, tra cui la prima persona contagiata in paese. Il bilancio è di 18 contagi, con 3 guariti totali e 2 deceduti. Ad Albese con Cassano, il paese più colpito, i casi totali si mantengono a 151 di cui 118 a Villa San Benedetto Menni.

A Carugo, il numero dei contagi si mantiene a 15, e un cittadino è guarito definitivamente, ma purtroppo è stato registrato un ulteriore decesso: in totale, sono 4 i morti in paese.

Sul lago

A Bellagio il numero dei contagi, come da ultima comunicazione comunale, rimane a 24. A essi si aggiungerebbero 4 casi, come spiega il sindaco Angelo Barindelli, che ha anche annunciato un decesso alla Rsa Greco – De Vecchi: “Ieri avevamo scritto che a essi avrebbero dovuto essere aggiunti 4 casi ancora non ufficiali, individuati alla luce dei referti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. I 4 casi riguardavano una infermiera professionale e 3 ospiti della RSA Greco – De Vecchi. Ieri mattina erano tutti in buone condizioni. Purtroppo, nella serata di ieri, uno di questi anziani si è improvvisamente aggravato e nella notte è deceduto. Si tratta del Signor Ercole Costa, nato nel 1925 ma persona ancora lucida e attiva. A tutti i suoi familiari porgiamo le più sentite condoglianze. Alla fine dell’emergenza lo ricorderemo insieme a tutti i nostri defunti”.

