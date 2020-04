Coronavirus, la situazione nel Comasco: decessi a Bellagio e Carugo, contagi in aumento a Mariano, Albese e Suello

Nel Comasco, il numero dei contagi al 18 aprile ha registrato un picco di +154. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione nei nostri Comuni.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

Il Comune di Cantù resta a quota 103 cittadini infetti da Covid-19, 22 deceduti e 2 guariti. A Mariano Comense, si aggrava il bilancio dei contagi: a oggi, l’ultimo aggiornamento parla di 91 positivi, di cui 15 deceduti , 7 guariti e 37 in quarantena. “L’aumento importante dei positivi è dato esclusivamente dai risultati ricevuti di ulteriori 35 tamponi fatti agli ospiti della Casa di Riposo Porta Spinola – spiega il sindaco Giovanni Alberti – dei quali 28 negativi, 7 risultano a bassa carica virale e quindi da riverificare con un secondo tampone a breve, ma comunque al momento considerati prudenzialmente nei positivi, anche se in attesa di conferma. Non dimentichiamo però il dato positivo dei 7 guariti. Numero costantemente in aumento man mano che i giorni passano e chi era positivo si avvicina alla guarigione; altri nostri concittadini sono in attesa dell’esito dei tamponi che definitivamente sanciranno l’uscita finalmente da questo incubo”.

A Olgiate Comasco i contagi sono ancora 20, di cui 1 persona deceduta e 1 guarita. A Erba rimangono 122 i positivi, di 19 decessi e 4 guariti.

A Inverigo i contagi sono saliti a 48 e il numero di decessi a 9. A Tavernerio, due persone guarite, tra cui la prima persona contagiata in paese. Il bilancio è di 18 contagi, con 3 guariti totali e 2 deceduti. Ad Albese con Cassano, il paese più colpito, i dati parlano di 164 persone coinvolte. Di questi 120 nella Rsa Villa San Benedetto, 15 alla Rsa Ida Parravicini di Persia, 6 alla Villa Santa Chiara, 4 sono i ricoverati in altri ospedali, 9 purtroppo sono deceduti. In paese c’è il primo albesino guarito. In paese vi sono esternamente alle strutture 9 persone in quarantena per contagio e 10 sorvegliati domiciliari.

A Carugo, il numero dei contagi si mantiene a 15, e un cittadino è guarito definitivamente, ma purtroppo è stato registrato un ulteriore decesso: in totale, sono 4 i morti in paese.

A Suello, 4 nuovi casi di coronavirus: i contagi in paese sono in totale 32. 14 le persone sotto sorveglianza. Ben due i decessi avvenuti negli ultimi giorni. Il sindaco Giacomo Angelo Valsecchi, nel comunicare gli aggiornamenti, ha invitato a continuare a rispettare le norme: “Capisco il sacrificio di stare in casa con queste belle giornate ma bisogna privilegiare i comportamenti a tutela della nostra salute. Continuiamo a comportarci in maniera responsabile, attenendoci alle regole che ci siamo dati, limitandoci a uscire di casa solo per necessità. Dovremo imparare, in questi mesi che ci aspettano, a convivere con questo virus, con nuove regole per il nostro lavoro, la nostra socialità e il nostro tempo libero. Ma adesso non siamo pronti”.

Sul lago

A Bellagio il numero dei contagi, come da ultima comunicazione comunale, rimane a 24. A essi si aggiungerebbero 4 casi, come spiega il sindaco Angelo Barindelli, che ha anche annunciato un decesso alla Rsa Greco – De Vecchi: “Ieri avevamo scritto che a essi avrebbero dovuto essere aggiunti 4 casi ancora non ufficiali, individuati alla luce dei referti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. I 4 casi riguardavano una infermiera professionale e 3 ospiti della RSA Greco – De Vecchi. Ieri mattina erano tutti in buone condizioni. Purtroppo, nella serata di ieri, uno di questi anziani si è improvvisamente aggravato e nella notte è deceduto. Si tratta del Signor Ercole Costa, nato nel 1925 ma persona ancora lucida e attiva. A tutti i suoi familiari porgiamo le più sentite condoglianze. Alla fine dell’emergenza lo ricorderemo insieme a tutti i nostri defunti”.

Articolo in aggiornamento