Coronavirus, l’Associazione italiana amministratori condomini aiuta gli ospedali

Coronavirus, continua la mobilitazione dei molti cittadini e associazioni che stanno condividendo iniziative di solidarietà.

Coronavirus, l’impegno dell’A.ia.c. sul territorio

“Aiutiamo insieme chi è in prima linea”: questo lo slogan scelto dall’Associazione italiana amministratori condomini, con presidente di zona con studio a Uggiate Trevano. veicolando l’obiettivo di aiutare gli ospedali di tutta Italia. “I fondi raccolti saranno devoluti agli ospedali di tutta Italia per l’acquisto di respiratori, attrezzature e dispositivi di cui necessitano per combattere l’emergenza coronavirus”.

“Chi salva una vita salva il mondo intero”

La frase scelta per incentivare le donazioni è questa: “Chi salva una vita salva il mondo intero”. L’A.i.a.c. comunica quindi l’Iban (Banco di Asti) da utilizzare in caso di donazioni: IT15 H060 8511 2000 0000 0020 254, beneficiario Associazione Aiac, causale AiutoItalia. I versamenti consentono la deducibilità degli importi donati.