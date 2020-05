Corsi gratuiti per tenersi in forma: li organizzano Comune e oratorio

Ci si allena comodamente da casa.

Tutti in forma

Comune di Merone e Gsd Oratorio si sono uniti per un’iniziativa che ha lo scopo di “non fermarsi”. Anzi, di permettere ai cittadini di mettersi in movimento e mantenersi in forma. La proposta – che si chiama “Movement experience” – è quella di corsi funzionali “total body” completamente gratuiti che si potranno compiere direttamente a casa propria. Un modo per non darsi per vinti in questo periodo di stop forzato e per continuare ad allenarsi.

Due appuntamenti la settimana

Le lezioni si svolgeranno due volte la settimana, il martedì e il giovedì, dalle 18 alle 18.50, per quattro settimane. Le adesioni si raccoglieranno fino a sabato 9 maggio. Per informazioni e iscrizioni è possibile mandare un messaggio whatsapp al 345-0824281 o scrivere su Instagram a @g.s.d.oratoriomerone.