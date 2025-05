Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - “Calici al Medioevo" invita a degustare nella suggestiva cornice del centro congressi olgiatese. Domenica 4 maggio la novità inserita nel programma del festival della cultura "OlgiateCult". Il ricco cartellone di appuntamenti, inaugurato giovedì 24 aprile, è merito del circolo culturale “Dialogo", che quest’anno ha siglato un’efficace sinergia col Comitato italiano per la tutela del Piede franco, appunto finalizzata a proporre una giornata dedicata al mondo del vino e accompagnata da eventi collaterali.

Nello specifico, al Medioevo di via Lucini 2, domenica, dalle 10 alle 18, saranno presenti varie cantine: Azienda agricola Sorsasso (Domaso, Como), Azienda agricola Bellesina (Missaglia, Lecco), Zerobosco Wine & Tasting (Montù Beccaria, Pavia), Cantina sociale di Avio (Avio, Trento), Valdibella cooperativa agricola (Camporeale, Palermo), Comitato italiano Piede Franco (assaggio di vini a piede franco da tutta Italia), La Perla del Garda (Lonato, Brescia), Cantina Roeno (Brentino Belluno, Verona), Vini dell’Ossola (rassegna di vini ossolani), Cascina Ronchetto (Morazzone, Varese). Sulla scia del successo delle serate enologiche organizzate in collaborazione con la confraternita olgiatese «Vinalium Regio», ecco l’idea di ampliarle a una grande rassegna di vini: possibilità di acquistare ticket per degustare i prodotti delle varie cantine. Alle 10 apertura al pubblico, alle 11 masterclass sulla vite a piede franco, dalle 10 alle 13 speciale annullo postale, alle 14.30 masterclass sui vini di confine, alle 18 concerto del coro di Castelbarco di Avio (Trento). Per tutta la durata dell’evento, figuranti in costumi romani racconteranno l’alimentazione e il vino ai tempi di Roma. Servizio ristoro a cura del "Vespa Club Olgiate Comasco", frittelle preparate da "La Pro Concagno", pranzo a cura degli Alpini di Olgiate nella sede di via Garibaldi 19: dalle 12.30 alle 14.30 polenta e salsiccia in umido o polenta e zola. «Calici al Medioevo» mette in campo anche una finalità virtuosa: devolvere fondi utili all’acquisto di una porta del nuovo oratorio.

Venerdì 2 maggio "Concerto di primavera" del Corpo musicale olgiatese. Sabato 3 maggio, alle 21 al Medioevo, "La quarta caravella": spettacolo teatrale proposto da "L’Alveare2, in scena la compagnia “Dramakomè" con Claudio Tettamanti alla regia.

Cosa fare a Erba nel week-end

Valbrona - Ultimo appuntamento mensile con il mercatino solidale della parrocchia di Visino: sabato 3 maggio le bancarelle saranno in via Roma dalle 14 alle 18. Questa volta ci sarà "l’angolo della nonna bis", insieme a una esposizione di quadri che saranno messi in vendita a prezzi molto convenienti. Come sempre, poi, ci saranno esposti diversi oggetti di una volta tra cui vasellame, rame, oggettistica, cornici e tanti giochi per i bambini. Così come per gli appuntamenti precedenti legati all’iniziativa, anche in questo caso il ricavato delle vendite verrà destinato all’oratorio di Visino che nei mesi scorsi ha avuto alcuni problemi con la rete fognaria.