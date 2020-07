Covid e crisi economica: da gennaio a giugno 19.790 comaschi in cassa integrazione

Il 6° rapporto UIL del Lario sulla cassa integrazione nelle Province di Como e Lecco rileva che la richiesta delle ore di cassa integrazione da parte delle imprese nel mese di giugno è diminuita rispetto al mese precedente nei due territori, viceversa, se si considera il confronto con mese di giugno 2020 con quello dello stesso mese dell’anno precedente l’incremento delle ore è notevole ed è analoga la situazione dal confronto tra I semestre 2020 con il I semestre 2019 dalla quale si evince lo tsunami emergenziale economico e sociale che sta vivendo il Paese a seguito del Covid-19. Lo studio è carente del dato riguardante il FIS (fondo integrazione salariale), l’INPS non fornisce il dato per Provincia ma solo per Regione.

Cassa Integrazione totale: giugno 2020 rispetto al mese di maggio 2020

Como -62,0%;

Lecco -48,7%;

Lombardia -29,2%;

Italia -39,5%.

Confronto Giugno 2020 con Giugno 2019

Como +394,0%;

Lecco +1350,1%;

Lombardia +1920,5%;

Italia +936,5%

Cassa integrazione Totale I semestre 2020 rispetto allo stesso periodo anno 2019

Como +616,7%;

Lecco +2532,2%;

Lombardia +1933,9%;

Italia +1006,9%.

Da gennaio a giugno 19.790 in cassa

Nel I semestre 2020 i lavoratori che sono stati in cassa integrazione mediamente, anche se i dati sono carenti dei lavoratori in FIS e fondo bilaterale dell’artigianato, sono stati:

Como lavoratori in cassa integrazione totale Gennaio-Giugno 2020 19.790 ;

Lecco lavoratori in cassa integrazione totale Gennaio-Giugno 2020 15.194;

Lombardia lavoratori in cassa integrazione totale Gennaio-Giugno 2020 378.830;

Italia lavoratori in cassa integrazione totale Gennaio-Giugno 2020 1.562.232;

I settori

Tutti i settori hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019:

Industria: Como +469,9%; Lecco +2.060,7%.

Edilizia: Como +1.457,7%; Lecco +2.020,0%.

Artigianato: Como +1559900,0%; Lecco +1391900,0%.

Commercio: Como +1.751,4%; Lecco +2769885900,0%.

I due settore produttivi principali del Territorio sono in forte stress:

Tessile:

Como, confronto cassa integrazione totale Tessile gennaio-giugno 2020 -2019, +239,0%

Lecco, confronto cassa integrazione totale Tessile gennaio-giugno 2020 -2019, +824,2%

Metalmeccanico:

Como, confronto cassa integrazione totale settore meccanica-metallurgia gennaio-giugno 2020-2019, +617,1%

Lecco, confronto cassa integrazione totale settore meccanica-metallurgia gennaio-giugno 2020-2019, +2.435,3%

Salvatore Monteduro, Segretario Generale CST UIL del Lario