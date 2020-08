CSI Como aperte le iscrizioni per la stagione 2020/21

CSI Como è tornato operativo il comitato provinciale lariano.

CSI Como le società sono invitate all’affiliazione al tesseramento atleti per la prisma annata sportiva

Il comitato provinciale del CSI Como ha riaperto i battenti e ripreso l’attività in vista della nuova stagione sportiva 2020/21. Ecco perchè via social ha inviato un vero e proprio invito a tutte le società nostrane: “Sono aperte le iscrizioni alla stagione 2020/21: insieme per ripartire”

Ecco il testo del comunicato

“Da qualche giorno siamo tornati operativi e abbiamo toccato con mano la vostra voglia di sport. Tante le mail, tantissime le vostre telefonate. Quando ripartono i campionati? Entro quando iscriversi? Gli interrogativi e le incertezze sono ancora molte, è vero, ma non vogliamo farci trovare impreparati al momento dell’atteso fischio d’inizio. Ecco allora qualche preziosa indicazione in previsione della ripartenza dei campionati di calcio e volley del CSI Como (che ci auspichiamo possano prendere il via nella seconda metà di ottobre).

– Effettuate l’affiliazione della vostra società e il tesseramento dei vostri atleti (sarà indispensabile ai fini assicurativi per ricominciare ad allenarvi!).

– Non abbiamo comunicato una data di chiusura delle iscrizioni, nonostante le numerose incertezze voi però compilate e confermate al più presto il modulo di iscrizione al campionato presente nell’area personale della vostra società (iscrivendovi ci permetterete di programmare l’attività e predisporre i calendari). Potete aspettare ad effettuare il pagamento dell’iscrizione al campionato: vi comunicheremo nelle prossime settimane la data entro cui saldare.

Sul sito www.csicomo.it trovate le linee guida del CSI Lombardia per la ripresa degli sport di contatto. Il comitato regionale sta lavorando ad un protocollo specifico per ogni disciplina sportiva, vi aggiorneremo non appena sarà pronto!

Per qualunque informazione o dubbio contattate la segreteria CSI alla mail csicomo@csicomo.it o telefonando allo 031-5001688. Vi aspettiamo!”