Cure palliative e Caregiver: dove partecipare all'ultimo incontro del 14 marzo

Ultimo appuntamento domani, giovedì 14 marzo dalle 18 alle 19, con le serate di “Caregiver per mano”, il progetto de Il Mantello Odv promosso in collaborazione con i professionisti dell’équipe delle Cure Palliative di Asst Lariana.

Il programma delle serate gratuite, ideato dall’associazione Il Mantello con l’équipe dei professionisti delle Cure Palliative di Asst Lariana, è dedicato ai bisogni operativi, emotivi, spirituali, sociali e anche economici dei caregiver. Gli esperti coinvolti presentano strumenti efficaci per le problematiche quotidiane del caregiver, illustrano i servizi della rete su cui una famiglia può fare affidamento.

L'incontro del 14 marzo, in particolare, è dedicato alle necessità sociali e psicologiche del caregiver, all’importanza delle relazioni e di un supporto di accompagnamento, mentre si prende cura del paziente o del suo familiare. Interverranno le psicologhe Chiara Mauri e Giada Bartocetti, che già si occupano per Il Mantello di psiconcologia e del servizio psicologico di supporto al lutto.

L'incontro sarà trasmesso in diretta dalla sede di Labor Evolution a Cantù (via Brianza 65 – ingresso libero) nelle seguenti sale:

“I caregiver svolgono un ruolo sempre più importante nella vita delle famiglie, anche perché si sono allungati i tempi di sopravvivenza per i pazienti con malattie avanzate verso la terminalità - ricorda Enrica Colombo, presidente de Il Mantello - In questo momento è fondamentale interrogarsi sull’identità e il ruolo del caregiver, in particolare nella fase terminale della malattia, sulle difficoltà che ogni giorno incontra proprio perché si possano fornire strumenti efficaci che lo accompagnino durante il percorso di cura a fianco del paziente”.