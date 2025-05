Deferito un 26enne pakistano per aver imbrattato il muro del cortile del Municipio

I militari della Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco hanno deferito a piede libero un 26 enne pakistano, residente in zona, per aver imbrattato le pareti esterne del cortile del Palazzo comunale.

Atto vandalico

Il 26enne è stato deferito per avere sfregiato con vernice spray, in più punti, la parete del cortile del Municipio in via Volta. In particolare, muro imbrattato con la scritta “Rizi”.

Il controllo

Durante un normale controllo perlustrativo, i Carabinieri, dopo aver ricevuto una segnalazione, avevano sottoposto il giovane a un controllo, trovandolo in possesso della bomboletta utilizzata poco prima. Dovrà ora rispondere del reato di cui all’art. 639 C.P., che punisce proprio il deturpamento o l’imbrattamento su beni immobili.