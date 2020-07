Dieci fototrappole per dare la caccia a chi abbandona rifiuti e garantire più sicurezza

Dieci fototrappole acquistate dal Comune di Olgiate Comasco: apparecchiature in dotazione alla Polizia locale.

Dieci fototrappole per monitorare il territorio

Annunciati nei mesi scorsi, consegnati alla Polizia locale: ecco i dieci nuovi strumenti di videosorveglianza che permetteranno di potenziare il controllo sul territorio. In particolare, come aveva spiegato il nuovo comandante Ezio Villa, in servizio a Olgiate Comasco dal mese di marzo, gli occhi elettronici consentiranno una serie di controlli mirati, ad esempio per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Ma, come già sottolineato dal sindaco Simone Moretti, potranno rappresentare anche un utile strumento per registrare movimenti sospetti nei boschi connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La soddisfazione del sindaco

L’arrivo delle nuove strumentazioni è motivo di soddisfazione per il primo cittadino olgiatese. Che sottolinea l’impegno del comandante della Polizia locale. “Ottimo lavoro del nostro comandante – le parole di Moretti – Con lui mi confronterò per decidere il posizionamento delle fototrappole”.