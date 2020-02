Domani allerta per vento forte nel Comasco e non solo

La Regione ha emesso un’allerta arancione per vento forte nella giornata di domani, mercoledì 25 febbraio 2020, anche a basse quote.

Domani allerta per vento forte nel Comasco

Un nucleo di aria gelida in quota, pilotato da una depressione centrata sul Nord Europa, valicherà le Alpi nella giornata di domani mercoledì 26/02. Nella giornata di giovedì 27/02 esso traslerà molto velocemente verso est allontanadosi dalla lombardia. Tale passaggio apporterà un’intensificazione del vento a tutte le quote e un drastico calo termico in montagna. Sulla nostra regione, vento in generale intensificazione già tra la notte e il mattino di domani 26/02, seppur in modo irregolare sulla Pianura proveniente da ovest, più diffuso in montagna. Dalle ore centrali ed in particolar modo nel pomeriggio, vento in ulteriore rinforzo e rotazione da Nord a tutte le quote, dalla sera in graduale attenuazione ovunque.

Durante la fase acuta:

• sulla Pianura medie orarie generalmente comprese tra 20 e 40 km/h ma temporaneamente e localmente superiori (fino a 50 km/h). Raffiche comprese tra 50 e 70 km/h, localmente possibili fino a 90 km/h;

• in montagna vento forte generalmente oltre i 500/800 metri (medie orarie tra 20 e 45 km/h, fino a 55-65 km/h nei settori maggiormente esposti al flusso da Nord) già a partire dal mattino in ulteriore rinforzo nel pomeriggio, anche fino a fondovalle dove saranno possibili raffiche fino a 70-90 km/h. Si evidenzia un drastico calo delle temperature specie in montagna, e seppur bassa la possibilità di precipitazioni sparse su Alpi, Prealpi e alta Pianura anche sottoforma di isolato rovescio eventualmente nevoso fin sui 500/800 metri. Lungo la cresta di

confine deboli nevicate portate dal vento da Nord generalmente oltre i 600/800 metri.