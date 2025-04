Domani inaugurazione della sesta edizione di OlgiateCult: subito spazio all'arte

Al via la sesta edizione di "OlgiateCult", inaugurazione a Olgiate Comasco nel segno dell’arte.

Festival della cultura

Organizzato dal circolo culturale "Dialogo", in particolare con l'impegno del segretario Roberto Crimeni, col patrocinio del Comune olgiatese e della Provincia di Como, il festival della cultura offre un articolato calendario di appuntamenti. Da domani, giovedì 24 aprile, alle 17 con l’inaugurazione della mostra collettiva "Il segno grafico nell’incisione", e sino a domenica 4 maggio, ampia scelta di appuntamenti a ingresso libero al centro congressi Medioevo in via Lucini. Di tutto e di più: arte, letteratura, musica, teatro e anche l'impegno solidale a favore del nuovo oratorio di Olgiate Comasco e delle missioni umanitarie in Ucraina.

La mostra di Bricola e Saltarelli

Il festival offre la possibilità di visitare l’esposizione di opere grafiche di Silvano Bricola, Vanni Saltarelli e altri artisti. E sabato 26 aprile, alle 17, gli artisti saranno impegnati nell’eseguire due incisioni che saranno impresse al torchio dallo stampatore Roberto Giudici. A seguire, buffet a cura del bar "Dalla Blanche". Giorni e orari di apertura della mostra: sabato 26 aprile e domenica 27 aprile dalle 15 alle 18; giovedì primo maggio e sabato 30 dalle 15 alle 18; domenica 4 maggio dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18. Durante la settimana, al mattino, visite guidate da Silvano Bricola per le scuole, su prenotazione: scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dialogo.crimeni@tiscali.it oppure a silvanobricola@yahoo.it.

Arte e solidarietà

Tutti i giorni, dalle 15 alle 18, esposizione di book art. Nella sala mostre del Medioevo rassegna di quadri del compianto pittore olgiatese Mario Caracca: ognuna delle opere potrà essere acquisita su offerta libera: l’intero ricavato andrà a favore delle missioni umanitarie di "Frontiere di Pace" in Ucraina.

Gli spettacoli

Sabato 26 aprile, alle 21 in auditorium, "Io, Donna Lombarda": Elsa Albonico si esibirà in un repertorio di canti della tradizione e brani d’autore, accompagnata al pianoforte da Alessio Penzo. Domenica 27 aprile, alle 17, Michel Saini presenterà il libro "La pianta maestra". Lunedì 28 aprile, alle 21, Claudia Bortolotto (Giornale di Olgiate) intervisterà la giovanissima Emili Mana (recentemente protagonista a Sanremo Junior) ed Emmanuele Astorino (membro dell’Adiemus Ensemble e già esibitosi con Andrea Bocelli). Purtroppo assente per un impegno all'estero, Thomas Crimeni, autore di basi musicali per brani premiati con dischi di platino.

Mano tesa alla solidarietà

Martedì 29 aprile, alle 21 al Medioevo, serata dedicata alle missioni umanitarie di "Frontiere di Pace": incontro con i volontari impegnati in 34 missioni umanitarie per la martoriata Ucraina e reduci dalla recente missione in Libano. L’intento di "OlgiateCult" è quello di devolvere fondi utili all’acquisto di una porta del nuovo oratorio.

Benessere, visite in cappellina e spettacoli

Mercoledì 30 aprile, alle 21 nella sala mostre del Medioevo, "La rinascita attraverso il movimento": insieme a Federica Paracchini in primo piano nordic walking e nordic walking ritmico. Inoltre, Federica Rossi presenterà il suo libro "Quattro onde del lago" e Ivana Tettamanti esporrà opere a tema.

Giovedì primo maggio porte spalancate nella cappellina del Medioevo di via Lucini: dalle 15.30 alle 17.30 visite possibili al suggestivo ambiente di culto al primo piano dell’edificio.

Venerdì 2 maggio, alle 21, protagonista il Corpo musicale olgiatese nell’atteso "Concerto di primavera": l’evento è proposto in occasione del soggiorno a Olgiate Comasco della delegazione del gemellaggio con Liancourt.

Sabato 3 maggio, alle 21 nell’auditorium del Medioevo, "La quarta caravella": spettacolo teatrale proposto da "L’Alveare", a sostegno della stessa associazione, in scena la compagnia con Claudio Tettamanti alla regia.

"Calici al Medioevo"

Domenica 4 maggio, dalle 10 alle 18 al Medioevo di via Lucini, la prima edizione di "Calici al Medioevo". Sulla scia delle serate enologiche organizzate in sinergia con la confraternita olgiatese "Vinalium Regio", rassegna di vini con possibilità di acquistare ticket per degustare i prodotti di 11 cantine italiane. Iniziativa in sinergia col Comitato italiano per tutela del Piede Franco. Alle 10 apertura al pubblico, alle 11 masterclass sulla vite a piede franco, dalle 10 alle 13 speciale annullo postale, alle 14.30 masterclass sui vini di confine, alle 18 concerto del coro di Castelbarco di Avio (Trento). Per tutta la durata dell’evento, figuranti in costumi romani racconteranno l’alimentazione e il vino ai tempi di Roma. Servizio ristoro a cura del "Vespa Club Olgiate Comasco", frittelle con "La Pro Concagno", pranzo a cura degli Alpini di Olgiate Comasco nella sede di via Garibaldi 19: dalle 12.30 alle 14.30 polenta e salsiccia in umido o polenta e zola.