DR1: iniziato il conto alla rovescia, apre Rovello poi Cabiate ed Erba

Le tre squadre lariane sono pronte al debutto nel girone B lombardo.

Per il campionato di DR1, Divisione Regionale 1, è ormai vigilia del semaforo verde.

Sta per iniziare la DR1

Venerdì sera, 26 settembre, scatterà ufficialmente la regular season del campionato lombardo 2025/26 che cede al via anche le tre squadre nostrane tutte inserite nel girone B. Apripista negli anticipi del venerdì sera sarà il rinnovato Basket Rovello Porro quest’anno affidato a coach Alessandro Monti, promosso con grande fiducia da parte della Società al ruolo dopo diversi anni di vice di Luca Rossini. Parco giocatori rinnovato e rinforzato con l’arrivo di due giovani provenienti dalla Robur Saronno quali Leonardo Figini, classe 2004, guardia e Marcello Canton del 2005 ala forte/centro ma anche i graditi ritorni di due elementi storici per il Basket Rovello quali Andrea Bosa ed Emanuele Banfi. Rovello che debutterà proprio venerdì sera in casa contro Varedo.

Sabato toccherà alla Pallacanestro Cabiate diretta quest’anno da un nuovo coach Matteo Borghetti che avrà a disposizione una squadra rinnovata ma molto competitiva. Cabiate esordirà in trasferta in Valtellina sabato sera quando renderà visita al sempre ostico Sondrio.

Avversario valtellinese anche per Le Bocce Erba che nel segno della continuità si presenterà in campo tra le mura domestiche domenica 28 contro il Morbegno. La squadra erbese ha confermato il gruppo che è arrivato in finale la scorsa stagione al completo a cominciare dallo staff tecnico composto da coach Corrado Bocciarelli e dal vice Davide Duzioni inserendo un solo nuovo giocatore nel roster l’esterno di talento Fabio Caviezel.

Il cartellone del 1° turno d’andata del girone B

Venerdì 26 settembre ore 21 Rovello Porro-Varedo, Binzago-Lecco, Vimercate-Nibionno; sabato 27 ore 18.45 Sondrio-Cabiate; domenica 28 ore 18 Erba-Morbegno-Villasanta-Agrate Brianza, Forti e Liberi Monza-Civatese.