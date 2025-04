DR2: nell'anticipo Antoniana ko in casa, oggi Figino e Villa Guardia a domicilio

Il 10° turno di ritorno del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, ha giocato ieri sera il primo anticipo nel girone G.

DR2 da bandiera bianca

Serata non positiva per i colori lariani, quella di ieri giovedì 3 aprile. A Casnate, infatti, l'Antoniana Como ha dovuto alzare bandiera bianca battuta dal Gavirate con un secco 72-88. Stasera scendono in campo altre due formazioni nostrane entrambe a domicilio: il Figino riceve il Cavaria mentre Villa Guardia ospita Busto Arsizio. Domenica posticipi per Cucciago, che ospita il forte Laveno, e per la Kaire Sport Lurate Caccivio che vuole continuare il suo buon momento sul campo del fanalino Lonate Pozzolo come ammette coach Paolo Zandalini: "Con la partita di domenica contro Lonate si conclude un mini ciclo di tre scontri diretti in quattro partite, in cui abbiamo già vinto con Gavirate e Antoniana. Se dovessimo vincere anche con Lonate chiuderemmo il discorso per evitare l'ultimo posto e la retrocessione diretta. Ci arriviamo con sei punti di vantaggio in classifica ma vincere lo scontro diretto significherebbe evitare di doversi guardare le spalle nelle ultime tre giornate con eventuale 0-2 negli scontri diretti. Ci arriviamo in un momento davvero positivo: ci stiamo allenando bene e in campo si vedono i frutti di questi due mesi di reciproca conoscenza. Vogliamo sfruttare questo ultimo mese di stagione regolare per arrivare in fiducia ai playout che ormai sembrano probabili, con i debiti scongiuri del caso. Le ultime tre giornate, a partire dal derby con Villa Guardia, saranno partite "jolly", nel senso che non avremo molto da perdere se arriveremo con una classifica consolidata e ce le giocheremo in fiducia magari cercando di pescare dei punti bonus rispetto alle nostre avversarie per un migliore posizionamento con l'obiettivo di guadagnare il fattore campo nei playout".

Programma del 10° turno di ritorno del girone G

Giovedì 3 aprile ore 21.15 Antoniana Como-Gavirate 72-88; venerdì 4 Daverio-Malnate, ore 21.15 Figino-Cavaria, Bosto-Cassano Magnago, ore 21.30 Villa Guardia-Busto Arsizio; domenica 6 ore 18 Cucciago Bulls-Laveno; ore 18 Lonate Pozzolo-Kaire Sprot Lurate Caccivio.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 42; Laveno 30; Figino, Bosto 28; Villa Guardia, Malnate 26; Busto 24; Cassano Magnago 22; Cavaria, Gavirate 18; Antoniana Como, Kaire Sport Lurate Caccivio 14; Cucciago Bulls 12; Lonate Pozzolo 8.