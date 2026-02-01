DR3: la capolista Alebbio Como doma Guanzate, bene Lomazzo

Si è aperto con due anticipi stuzzicanti il cartellone del 2° turno di ritorno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.
Alebbio Como senza freni in DR3
Copertina meritata per la capolista Alebbio Como che continua la sua marcia solitaria. La squadra cittadina infatti , nella serata di ieri, domenica primo febbraio, ha domato a domicilio anche il Guanzate e ora tenta la fuga aspettando i risultati delle sue prime inseguitrici. Da segnalare nell’altro anticipo anche il successo casalingo messo a segno dal Lomazzo a spese del Turate. Questa sera il cartellone prosegue con una sfida d’alta quota davvero interessante come Virtus Cermenate-Cdg Erba.
Il cartellone del 2° turno di ritorno, DR3
Mercoledì 28 gennaio Lomazzo-Turate 72-64, Alebbio-Guanzate 65-55; giovedì 29 ore 21.15 Virtus Cermenate-Erba; venerdì 30 ore 21 Villa Guardia-Playground, ore 21.15 Albavilla-Cucciago Bulls, Tavernerio-Mariano, ore 21.30 Senna-SB’83 Cermenate.
La classifica aggiornata del girone E
Alebbio Como 28; Basket Tavernerio 24; Virtus Cermenate, 22; Playground Team, Senna 18; Osg Guanzate 16; Lomazzo 14; Cucciago Bulls, Cdg Erba 12; GS Villa Guardia, SB’83 Cermenate 10; Sant’Ambrogio Mariano Comense, Albavilla 6; Basket 2000 Turate 4.