DR3: l’imbattuta Alebbio Como gioca d’anticipo, batte Lomazzo

Si è aperto il 9° turno del girone E lariano con un nuovo successo della capolista.

Il 9° turno del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, si è aperto ieri, mercoledì 26 novembre.

Anticipo ghiotto in DR3

E’ stato ghiotto l’anticipo che ha visto ancora una volta protagonista la capolista Alebbio Como. La squadra lariana ha messo a segno la sua nona vittoria consecutiva superando in casa il Lomazzo e issandosi momentaneamente da sola in vetta. Domani le altre gare del turno che verrà poi completato domenica dal posticipo Guanzate-Playground Team. Rinviata al 18 dicembre invece Virtus Cermenate-Albavilla.

Il programma del 9° turno d’andata del girone E

Mercoledì 26 novembre Alebbio Como-Lomazzo 66-51, venerdì 28 Basket 2000 Turate-SB’83 Cermenate, Tavernerio-Villa Guardia, Sant’Ambrogio Mariano-Cucciago Bulls, Erba-Senna, domenica 30 ore 20.30 Guanzate-Playground Team 18 dicembre Virtus Cermenate-Albavilla,.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 18; Virtus Cermenate 16; Tavernerio 14; Playground Team, Guanzate 10; ABC Lomazzo, Senna, 8; Villa Guardia, CDG Erba, Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.