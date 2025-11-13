DR3: negli anticipi vittorie casalinghe per Alebbio Como e Lomazzo

Doppia vittoria casalinga nei due anticipi che hanno aperto il 7° turno d’andata nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Vittorie in DR3

A domicilio nuovo successo ieri sera, mercoledì 12 novembre, per la capolista Alebbio Como che per due quarti però a rincorso un buon Albavilla di coach Francesco Verduzzo che poi ha ceduto nella seconda parte di gara. Più sofferto e di misura il successo casalingo del Lomazzo che si conferma squadra in salute superando in volata anche il Villa Guardia. E stasera il cartellone propone altri due derby interessanti Virtus Cermenate-Cucciago Bulls e CDG Erba-Playground Team.

Il programma del 7° turno d’andata del girone E

Mercoledì 12 ore 21.30 Alebbio Como-Albavilla 77-68, Lomazzo-Villa Guardia 68-67, giovedì 13 21.15 Virtus Cermenate-Cucciago Bulls, CDG Erba-Playground Team; venerdì 14 21.15 Tavernerio-Senna, 21.30 Mariano-Turate; domenica 16 20.30 OSG Guanzate-SB’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone E

Alebbio Como 14; Virtus Cermenate 12; Tavernerio 10; ABC Lomazzo Senna, Playground Team 8; OSG Guanzate, Villa Guardia, CDG Erba, 6; Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate 4: Sant’Ambrogio Mariano 2; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.