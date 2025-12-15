DR4: Leopandrillo Cantù e Figino corsari e in fuga a braccetto

Aspettando l’esito del posticipo di questa sera tra Antoniana Como e Cadorago, il 9° turno d’andata del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, ha certificato che in vetta al girone H c’è un tandem in fuga e parla brianzolo.

Bei colpi in DR4 in attesa del posticipo

Grazie ai colpi corsari messi a segno ieri sera infatti Leopandrillo Cantù (che ne ha segnati ben 103 a Cucciago) e Figino guardano tutti dall’alto a quota 16. Dietro tiene il passo il Socco Fino che ha sbancato il campo del Bar Pinocchio Como. Sale anche Cabiate che non ha lasciato scampo al Btf Cantù. E già domani si aprirà il turno prenatalizio con l’anticipo Cabiate-Cucciago.

Il cartellone completo del 9° turno girone H

Giovedì 11 dicembre Menaggio-Alebbio Como 64-51, domenica 14 Circolo Ricreativo Finese-Figino 46-61, Bar Pinocchio Como-Socco Fino 53-69, Btf Cantù-Cabiate 43-63, Cucciago’80-Leopandrillo 29-103, lunedì 15 ore 21.30 Antoniana Como-Cadorago.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù, Figino 16; Socco Fino 14; Circolo Ricreativo Fino 12; Cabiate 10; Cadorago, Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.