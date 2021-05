Due incidenti nella serata di sabato, quattro giovani feriti

Quella di sabato è stata una serata di intensa pioggia e l’asfalto viscido ha tradito qualche automobilista. Ne sono qualcosa i tre giovani rimasti coinvolti nell’incidente delle 22.30 a Cantù e la 27enne finita con l’auto contro un ostacolo in via Donizetti a Mariano Comense. I giovani sono stati medicati al Ps.

Sabato sera di pioggia: due incidenti

E’ stata una serata grigia per le strade del Comasco. Complice la pioggia si sono verificati diversi incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sirene in azione poco dopo le 22.30 a Cantù. In viale alla Madonna due auto si sono scontrate e tre i giovani rimasti coinvolti. Due, un ragazzo di 19 e l’altro di 22 anni, sono stati trasferiti all’ospedale di Cantù in codice verde (nulla di preoccupante).

Auto contro ostacolo, ferita una 27enne

Qualche minuto più tardi, alle 22.45, si era invece temuto il peggio per una ragazza di 27 anni finita con l’auto contro un ostacolo (almeno stando alle prime indiscrezioni). I mezzi del soccorso sono stati allertati con la massima urgenza ( codice rosso) e si sono diretti in Donizetti a Mariano Comense dove è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Cantù. Fortunatamente, oltre a un grande spavento, la ragazza non ha riportato traumi e ferite gravi ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio.

Sono ancora da chiarire i contorni dell’intervento avvenuto poco prima delle 22 alla stazione di Cadorago. Un uomo di 32 anni è stato trasferito in ospedale. Sul posto per accertare l’accaduto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri di Cantù.