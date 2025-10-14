Pallacanestro giovanile

Eccellenza: buona la seconda per Gorla Cantù U19, colpo a Legnano

Bis vincente nel campionato per la squadra brianzola diretta da coach Ansaloni.

Cantù · 14/10/2025 alle 11:44

Secondo successo consecutivo nel campionato Under19 Eccellenza per il Gorla Cantù.

Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, la squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni ha concesso il bis andando a sbancare il campo della ABA Legnano per 71-92 al termine di una buona gara che ha visto Simone Ventura e compagni condurre dall’inizio alla fine. Prossimo turno per il Gorla sarà lunedì 20 ottobre ore 19.30 in casa contro la Pallacanestro Varese in un derby mai banale.

Il tabellino di ABA Legnano-Gorla Energia Cantù 71-92

Parziali: 12-18, 37-44, 49-60
Gorla Energia Cantù: Molteni 9, Redaelli 16, Ventura 20, Fortis, Panceri 13, Bagordo 2, Ghirardi, Gualdi 7, Pavese 18, Presotto 3, Acunzo 4. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

