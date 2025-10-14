Eccellenza: buona la seconda per Gorla Cantù U19, colpo a Legnano

Secondo successo consecutivo nel campionato Under19 Eccellenza per il Gorla Cantù.

Eccellenza in campo

Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, la squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni ha concesso il bis andando a sbancare il campo della ABA Legnano per 71-92 al termine di una buona gara che ha visto Simone Ventura e compagni condurre dall’inizio alla fine. Prossimo turno per il Gorla sarà lunedì 20 ottobre ore 19.30 in casa contro la Pallacanestro Varese in un derby mai banale.

Il tabellino di ABA Legnano-Gorla Energia Cantù 71-92

Parziali: 12-18, 37-44, 49-60

Gorla Energia Cantù: Molteni 9, Redaelli 16, Ventura 20, Fortis, Panceri 13, Bagordo 2, Ghirardi, Gualdi 7, Pavese 18, Presotto 3, Acunzo 4. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.