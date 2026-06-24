Economia: tavola rotonda a Lariofiere con esponenti del mondo dell’impresa, accademico e istituzionale

L’appuntamento questa mattina, mercoledì 24 giugno, presso la sala conferenze del polo espositivo di Erba. La ventiquattresima edizione della Giornata dell’economia ha avuto come tema “Situazione, scenari, sfide e opportunità per l’economia lariana”

Un periodo di trasformazione del tessuto imprenditoriale

Il filo conduttore della Giornata dell’Economia che si è tenuta a Lariofiere oggi è stato l’analisi della situazione e degli scenari di sviluppo dell’economia lariana in un periodo caratterizzato da tensioni geopolitiche e tariffarie, incognite sugli approvvigionamenti energetici, forte concorrenza internazionale, rapida trasformazione del tessuto imprenditoriale anche legata ai temi dell’Intelligenza artificiale e della sostenibilità, all’invecchiamento della popolazione e al riposizionamento delle catene del valore.

Confronto su visioni, sfide e opportunità

Il focus di approfondimento è stato sull’export della manifattura lariana, i cui settori di punta – dalla meccanica al tessile, al legno arredo – sono al centro di un’indagine ad hoc realizzata dalla Camera di Commercio Como-Lecco con Nomisma. La tavola rotonda, con esponenti del mondo dell’impresa, accademico e istituzionale, è stata l’occasione per confrontarsi su visioni, sfide e opportunità, strategie, partnership, azioni concrete.

Molte le presenze in sala, tra cui l’assessore regionale Fermi e il sottosegretario regionale Piazza

A fare gli onori di casa, oltre al presidente di Fondazione Lariofiere Marco Galimberti, è stato Ezio Vergani, presidente Camera di Commercio di Como-Lecco.

Presenti imprenditori e ricercatori, ma anche l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi e il sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale di Regione Lombardia Mauro Piazza.