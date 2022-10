Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre, 2022, è stato eletto il consiglio di rappresentanza dei sindaci di Asst Lariana. Nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna si sono svolte le elezioni per le nomine delle cariche della Conferenza dei Sindaci di Asst Lariana e del Collegio dei Sindaci di Ats Insubria, organismi composti dalle rappresentanze dei Comuni del territorio che ricadono sotto la competenza di Asst Lariana. I lavori sono stati presieduti, come previsto dal regolamento, dal sindaco più anziano, Luigi Vener, primo cittadino di Valbrona.

Eletto il consiglio di rappresentanza dei sindaci di Asst Lariana: presidente Serafino Grassi, sindaco di Novedrate

Il direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi ha sottolineato come la nuova normativa rappresenti un punto di svolta nei rapporti tra la sanità e gli enti locali e nello stesso tempo come proprio la relazione con gli enti locali sia un aspetto strategico.

"Confronto e concertazione saranno fondamentali soprattutto nell’ambito delle assemblee distrettuali - ha osservato il dottor Banfi - L’augurio è che si sviluppi un proficuo lavoro di collaborazione".

Il territorio di Asst Lariana è suddiviso in sei distretti, che coincidono con gli ambiti territoriali sociali dei Piani di zona: quello di Como-Campione d’Italia, quello di Lomazzo-Fino Mornasco, quello di Olgiate Comasco, quello del Medio Lario, quello di Cantù-Mariano Comense, quello di Erba.

Al termine delle operazioni di voto - effettuate attraverso una piattaforma informatizzata – l’incarico di presidente della Conferenza è stato affidato a Serafino Grassi, sindaco di Novedrate, che sarà affiancato dal vicepresidente Francesca Curtale, sindaco di Senna Comasco.

La Conferenza - che dura in carica cinque anni - avvalendosi del Consiglio di rappresentanza, formula, nell’ambito della programmazione territoriale dell’Asst di competenza, proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale e dell’attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, esprimendosi sulle linee guida per l’integrazione socio-sanitaria e sociale. Partecipa inoltre alla definizione dei piani socio-sanitari territoriali e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti in capo alle Asst.

La Conferenza ha eletto al suo interno il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, di cui si avvale per l’esercizio delle sue funzioni.

La nuova composizione del Consiglio

Serafino Grassi, Sindaco di Novedrate – presidente;

Francesca Curtale, Sindaco di Senna Comasco – vice presidente;

Membri del Consiglio:

Luca Castiglioni, Sindaco di Locate Varesino

Annalisa Di Caprio, Consigliere comunale di Erba

Alessandro Rapinese, Sindaco di Como

Il membro del Collegio dei Sindaci di Ats Insubria per il territorio di Asst Lariana sarà Giacomo Morelli, Sindaco di Rodero.

La prossima settimana, lunedì 24 ottobre, seguiranno le elezioni per le Assemblee distrettuali dei Sindaci.