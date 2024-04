Elezioni comunali: la lista civica Insieme per Anzano è pronta a scendere in campo con l'ex sindaco Meroni

Elezioni comunali ad Anzano: Insieme per Anzano ci sarà, con candidato l'ex sindaco Rinaldo Meroni.

Meroni tenta il terzo mandato

E' stato reso noto nel fine settimana: la compagine Insieme per Anzano si ripresenterà alle elezioni comunali di giugno. Sarà così scongiurato il rischio di commissariamento: con la candidatura della lista civica Insieme per Anzano salta l'ipotesi "listone" inizialmente ventilata dal primo cittadino uscente Alberto Rivetti per evitare che il paese non avesse candidature. Ed è proprio la compagine che sarà guidata dall'ex sindaco Meroni la prima a scongiurare il rischio: il candidato non ha ancora confermato la sua presenza alle elezioni comunali, ma a renderla nota è Lorenzo Salzano, attuale consigliere di minoranza, e di fatto tra i concreti creatori della compagine.

Non si è ancora sciolta la riserva sui candidati che si presenteranno a sostegno di Meroni, ma secondo indiscrezioni a comporre la lista Insieme per Anzano potrebbero esserci volti noti della politica anzanese e persone già membri della compagine, ma anche persone nuove e giovani.

A oggi la lista Insieme per Anzano è l'unica ad avere ufficializzato la sua presenza: potrebbe essere l'unica in lizza alle elezioni di giugno, anche se l'uscente Rivetti, secondo indiscrezioni, starebbe ancora cercando di comporre un gruppo per tentare il secondo mandato. Addirittura in paese potrebbe profilarsi una sfida a tre: secondo voci del paese, anche l'attuale assessore Giovanni Riva starebbe tentando di comporre un gruppo in vista delle elezioni comunali.