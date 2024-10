Emergenza in Libano: “Frontiere di Pace” raccoglie aiuti umanitari

I volontari di "Frontiere di Pace", gruppo con base a Maccio di Villa Guardia, hanno aperto una raccolta fondi e materiale a sostegno del Libano martoriato dalla guerra con le parrocchie di Rebbio, Montano, Lucino, Maronita (Milano).

“Frontiere di Pace” pensa anche al Libano

L’obiettivo? Un container da spedire per Natale e sostenere il Liceo statale di Ras Beirut che accoglie gli sfollati. In Chiesetta a Maccio (sabato 9.30-12, martedì 15-18), nella sede dell’«Incontro», in chiesa di Sant’Andrea a Montano e in parrocchia a Rebbio avviene la raccolta dei materiali:

Scatolame carne, tonno, ecc...

Latte in polvere

Stoviglie

Prodotti per la pulizia della casa

Prodotti per igiene personale

Pannolini

Assorbenti

Biancheria intima

Vestiti invernali per tutte le età

Farmaci da banco

Materiale per medicazioni

Per la raccolta fondi: bonifico intestato a «Parrocchia S M Assunta di Maccio», banca BCC Cantù, causale «Emergenza Libano». Iban: IT70 H084 3051 8400 0000 0312 581.