Epifania: due tombolate in oratorio

Doppio appuntamento, doppio divertimento a Cadorago e Bregnano per l’Epifania. L’attesa è finita, eventi in calendario per oggi.

Tombola per l'Epifania

Oratorio in festa nella giornata dell’Epifania. La comunità pastorale Santa Maria Madre di Dio ha organizzato la «tombolata dell’Epifania». L’appuntamento, nel teatro dell’oratorio di Sant’Anna, a Caslino al Piano, è per le 15 di oggi, 6 gennaio. Attorno alle 16.30 ci sarà la premiazione del concorso presepi indetto dalla parrocchia. Al termine, merenda per tutti. L’invito a partecipare è rivolto ai bambini e ai ragazzi, e alle loro famiglie.

Momenti di allegria in occasione dell’Epifania anche a Bregnano. Sempre oggi, alle 15, nella parrocchia di San Michele ci sarà la benedizione dei bambini (sono invitati, in particolare, quelli battezzati nel 2024). Poi tutti all’oratorio per la tombolata, che avrà inizio attorno alle 15.30. Tutte le offerte raccolte saranno destinate alla missione dove sta operando un sacerdote bregnanese, don Angelo Innocenti.