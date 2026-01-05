Epifania speciale: la befana vien dal lago

Ultimo evento delle festività: la befana arriva dal lago a Bosisio Parini. Appuntamento ormai tradizionale e molto amato dalle famiglie.

Grande festa

Con la conclusione delle festività natalizie, Bosisio Parini si prepara a vivere l’ultimo evento in programma: l’attesissimo arrivo della befana dal lago. Un appuntamento ormai tradizionale e molto amato, che anche quest’anno porterà allegria e magia sulle rive del lago, regalando ai bambini un momento di festa e di condivisione. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Bosisio Parini con la collaborazione del Canoa Club, che renderà possibile il suggestivo arrivo della befana via lago.

Soddisfazione dell’Amministrazione

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Paolo Gilardi e l’assessore Elena Riva hanno voluto ringraziare gli organizzatori e invitare la cittadinanza a partecipare:

“Desideriamo ringraziare la Pro Loco e il Canoa Club per aver organizzato insieme questo evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento del programma natalizio ed è ogni anno attesissimo da tutti i bambini. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere questo momento di festa”.

Anche la presidente della Pro loco, Rita Castelnuovo, ha espresso il proprio entusiasmo:

“Siamo felici di poter rinnovare questa tradizione che coinvolge tante famiglie. La befana dal lago è un evento simbolico per Bosisio e vedere la gioia dei bambini ripaga l’impegno di tutti i nostri volontari”.

A sottolineare l’importanza della collaborazione, anche il presidente del Canoa Club Gabriele Sangiorgio ha voluto lasciare un commento:

“È bello poter contribuire a queste iniziative, soprattutto quando sono dedicate ai bambini. Vedere la loro gioia è la soddisfazione più grande”.

L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 14, con l’arrivo della befana al molo del Precampel. Seguirà una merenda nella sede del Canoa Club.