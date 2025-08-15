Ex assistiti del dottor Ronzoni, ecco come scegliere

Sanità

Il medico non ha più posti liberi per accettare ulteriori pazienti

Le possibilità per chi ancora non ha effettuato la scelta

Era già nello stesso ambito territoriale in cui ha ricevuto l'incarico

Il dottor Giacomo Ronzoni aveva un incarico provvisorio come medico nell'ambito territoriale di Figino Serenza, Novedrate e Carimate e assisteva circa 1.850 persone. Il medico è risultato vincitore di un bando di concorso per ambito carente nel medesimo territorio. Il nuovo incarico è iniziato lo scorso 1 agosto e la modifica di inquadramento giuridico ha comportato una limitazione del numero massimo di pazienti a 1.500, in quanto il dottor Ronzoni sta completando il Corso di Formazione in Medicina Generale. La necessità per tutti di scegliere un medico tra quelli disponibili, tra cui anche il dottor Ronzoni, è legata alla differenza tra gli assistiti in carico in precedenza e il nuovo massimale.

Ecco cosa possono fare i pazienti

Il dottor Giacomo Ronzoni non ha più posti liberi per accettare ulteriori assistiti . Tra i medici dell'ambito c'è sufficiente capienza e per gli assistiti, precedentemente iscritti negli elenchi del dottor Ronzoni che non hanno ancora effettuato la scelta del medico, ci diverse possibilità. Si può effettuare la scelta, attraverso i consueti canali, tra i medici con disponibilità di posti nell'ambito oppure effettuare una scelta in deroga al massimale negli elenchi del dottor Antonio Iofrida. Quest’ultima possibilità - essendo una scelta in deroga - sarà possibile a partire da lunedì, 18 agosto, all'ufficio scelta e revoca del Distretto di Cantù cui si accede su appuntamento.