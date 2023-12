Fatti di hashish si introducono e imbrattano il parco di Villa Guardia: denunciati 4 minorenni

I Carabinieri della Compagnia di Cantù, anche e soprattutto in questo periodo natalizio, continuano ad attuare il servizio di controllo del territorio e proprio negli ultimi giorni (venerdì 15 dicembre per l'esattezza) i militari della stazione di Lurate Caccivio, comandata dal Luogotenente Domenico Bruno, hanno denunciato in stato di libertà quattro minorenni, due 16enni e due 17enni, per invasione di terreni o edifici, ma non solo.

Le denunce

Uno dei due 16enni è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l’altro 16enne è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, infine, uno dei due 17enni per ricettazione. Tutti e tre venivano segnalati alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, tutte violazioni commesse all’interno del Parco Comunale “Garibaldi” di Villa Guardia la sera di venerdì 15 dicembre.

La ricostruzione

L’attività dei militari luratesi era iniziata i giorni precedenti il 15 dicembre, in seguito alle denunce presentate alla Stazione Carabinieri da parte dell’Amministrazione comunale di Villa Guardia, che segnalava l’intrusione notturna da parte di ignoti, che bivaccavano in varie aree e danneggiavano le attrezzature del Parco Comunale, dove ha anche sede l’Associazione Nazionale Carabinieri.

I militari, dopo un’attenta analisi del fenomeno e avendo accertato, anche grazie alla visione del sistema di videosorveglianza, che gli accessi abusivi si erano verificati anche nei pregressi giorni e precisamente il 12, 13 e 14 dicembre 2023, hanno organizzato un servizio finalizzato al controllo del Parco a partire dalle 19 di venerdì 15 dicembre.

L’attività ha permesso di identificare i quattro minorenni, che dopo averli visti forzare il passo carraio del Parco che conduce su Via Tevere, sono stati sorpresi sotto il porticato dell’edificio adibito a Biblioteca Comunale, mentre imbrattavano delle suppellettili e alcuni tavoli fissati al pavimento, il tutto mentre consumavano dell’hashish.

La perquisizione

In seguito alle perquisizioni personali, un 17enne veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, l’altro 17enne veniva trovato in possesso di una tessera sanitaria e di un bancomat, non di sua proprietà, ed un 16enne veniva trovato in possesso di una bottiglia con del colorante nero usato per imbrattare gli arredi e dell’hashish.

Le attività di controllo del territorio proseguiranno con la stessa intensità per tutto il periodo natalizio, con personale in divisa ed in borghese.