Festa per l'Assunzione al santuario di Santa Maria della Noce

Ultimi tre giorni di iniziative per la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi di Inverigo.

Una festa molto sentita dalla popolazione

Con agosto tornano gli appuntamenti dedicati alla festa del santuario di Santa Maria alla Noce in onore della Madonna Assunta. Gli inverighesi, e non solo, attendono con trepidazione la manifestazione a cui sono molto legati. Il calendario è ricco e culminerà con gli eventi della giornata di Ferragosto.

Ecco gli eventi di oggi, domenica 13 agosto

Alle 16 di questo pomeriggio si svolgeranno i Vesperi in santuario, seguiti dalla benedizione delle auto e delle moto

L'appuntamento poi sarà per le 21 con la tombolata e la spaghettata.

Messa e concerto in programma per domani, lunedì 14 agosto

Alle 18 di domani, lunedì, si terrà la messa prefestiva, sempre in santuario, con la preghiera e la benedizione degli ammalati.

Il trio Cloisonné - composto da organo, tromba e violoncello - allieterà i partecipanti con un concerto in santuario alle 21.

Il gran finale di Ferragosto

Martedì, 15 agosto sarà una giornata ricca di eventi che inizieranno con la messa in santuario alle 8.30.

Alle 11 ci sarà la celebrazione solenne presieduta da don Luciano Spinelli nel 40° anniversario di ordinazione, seguita da un aperitivo per tutti in piazza.

Alle 12.30 sarà la volta del pranzo - su prenotazione e fino ad esaurimento posti - in oratorio.

Nel pomeriggio spazio a giochi per tutti fino alle messe delle 16.30 e delle 18.

Alle 20.30 si svolgeranno la processione dal santuario e la benedizione in oratorio che saranno seguite dalla tradizionale asta/roulette e dall'accompagnamento musicale del duo Twogether.

Durante i giorni di festa, infine, sarà possibile visitare la mostra "La società dell'allegria. L'oratorio di don Bosco, questa è la mia casa".