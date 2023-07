La Giunta del Comune di Cantù ha approvato il disegno preliminare dell’undicesima edizione di "Cantù Città del Mobile - Festival del Legno", in programma dall’10 al 19 novembre, dal tema “Visioni”.

Festival del Legno: il Comune approva il disegno preliminare e il tema dell'11esima edizione

“Ormai il Festival del Legno è una tradizione canturina consolidata. Quest’anno Cantù ha respirato un’aria europea e internazionale grazie alla vincita del Bando New European Bauhaus, prima, e alla partecipazione al concorso d’idee Europan 17, poi. Ci stiamo aprendo ad una nuova visione di Città, maggiormente europea, appunto, più attenta ai grandi temi contemporanei come il risparmio energetico, la smart mobilty e una convivenza armoniosa tra uomo e natura. Da qui è nato il tema di questa XI edizione: Visioni”, il vicesindaco e assessore alle Attività Economiche, Giuseppe Molteni.

Il Museo diffuso del Mobile e del Merletto è il progetto selezionato da SEAV Como nell’ambito del corso in euro-progettazione per la partecipazione a New European Bauhaus, il Bando europeo destinato allo sviluppo di città più sostenibili, inclusive ed esteticamente gradevoli. I progetti vincitori hanno ottenuto la consulenza gratuita di un gruppo di esperti internazionali. Contemporaneamente, Cantù è stata impegnata nella progettazione del concorso di idee Europan 17- Living Cities, che ha visto il consolidamento della relazione con l’Ordine degli Architetti di Como, un rapporto che rimarrà centrale in questa edizione del Festival, insieme a quello sviluppato nel corso degli anni con il Liceo Artistico Statale Fausto Melotti e con la Fondazione Enaip Lombardia.

“Il Festival è da sempre un’importante vetrina per valorizzare le tradizioni produttive e culturali del territorio, che si concretizzano nel “saper fare” nel settore del legno arredo. Anche quest’anno continueremo, quindi, ad operare con la preziosa collaborazione della Consulta per l’Economia, della CCIAA Como Lecco, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni Culturali, oltre che con le Imprese Commerciali cittadine e con le Aziende del territorio, per attivare iniziative che raccontino il saper fare e che possano far nascere nuove visioni, partendo dai concetti “design, cultura, tradizione e innovazione”, storici concetti che hanno caratterizzato il Festival del Legno, attraverso lo sviluppo dei valori di sostenibilità, inclusione e bellezza, focus dei percorsi europei intrapresi”, spiega Molteni.

Cantù Città del Mobile - Festival del Legno conferma la volontà di consolidare l’idea di appartenenza al territorio e l’orgoglio del saper fare canturino, ponendo l’accento sulle capacità delle imprese di adattarsi ai mutamenti, rinnovarsi e sperimentare con sempre nuova energia.

Una conferma di intenti che passa anche dall’appuntamento con Shopping & Design, la passeggiata tra le vie del centro canturino all’insegna di design e artigianalità e fiore all’occhiello del Distretto Urbano del Commercio - DUC “Riqualificazione, accessibilità, promozione Città di Cantù”, con il quale l’Amministrazione ha partecipato al Bando Regionale Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022- 2024.

“Sarà un’edizione all’insegna dell’innovazione, ma sempre con un occhio di riguardo a quelli che sono i format di successo del Festival, come Shopping & Design. Nel corso degli anni l’iniziativa è diventata un appuntamento fisso che ha saputo creare sinergie tra imprese ed attività commerciali”, continua Molteni.

Confermate le location destinate ad ospitare gli eventi: Villa Calvi, la Ex Chiesa Sant’Ambrogio, il Liceo Artistico Melotti, Enaip Factory, il Teatro Comunale San Teodoro e il Centro Espositivo Corte San Rocco. Luoghi simbolo della cultura cittadina che saranno il vero cuore del Museo Diffuso del Mobile e del Merletto.