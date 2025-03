Fiera di San Giuseppe, il sindaco: “Santuario di Somazzo vero centro della festa"

Uggiate con Ronago ha ospitato un’altra edizione della Fiera di San Giuseppe: tra apprezzamenti e lamentele le parole del sindaco.

“Il santuario di Somazzo è il vero centro della festa"

Un’altra edizione della Fiera di San Giuseppe, in programma ieri domenica 16 marzo, è volta al termine e, come di consueto, sono stati migliaia i visitatori che vi hanno preso parte. Tra stand di associazioni, bancarelle, mostra zootecnica e dei rettili, l’intrattenimento non è mancato. Certo la mancanza delle giostre si è fatta sentire, ma il sindaco Ermes Tettamanti sottolinea quello che dovrebbe essere lo spirito della festa: “Ho letto che alcuni danno per morente la tradizione della Fiera di San Giuseppe solo perché mancano le giostre o si è cambiato la disposizione delle bancarelle. Oggi pomeriggio (domenica 16 marzo, Ndr) sono andato a piedi al santuario di Somazzo e ho incontrato, su via Somazzo, poche decine di persone dirette al vero centro della tradizione e della festa: il santuario di San Giuseppe! Non è la mancanza delle giostre che uccide la tradizione, ma essersi dimenticati da dove nasce: da una devozione che oggi non si vede più. Quanti di chi è venuto in fiera si è ricordato della vera tradizione della festa e ha fatto una visita al santuario? Forse i fedeli gagginesi venuti in processione e i vecchi uggiatesi! Questo si che uccide la tradizione, non la mancanza delle giostre!!”.

Recensioni sulla Fiera di San Giuseppe

Il primo cittadino, poi, in un secondo post sulla sua pagina Facebook, ha ripercorso gli anni della Fiera di San Giuseppe per sottolineare la non presenza del luna park per questa edizione della manifestazione. “Ho letto molte recensioni negative sulla fiera, ma anche recensioni positive... come al solito ognuno dice la sua. Sicuramente non è più la fiera che ci ricordiamo noi vecchi uggiatesi, una metamorfosi continua (e per i nostalgici sempre in peggio!): anni 60 solo via Somazzo e giostre al campo di calcio, negli anni 70 si aggiunge via Garibaldi, anni 90 le giostre si trasferiscono in piazzale Europa e la fiera occuperà anche il centro, via Vittorio Veneto, via Garibaldi e parte di via Roma, ma si elimina via Somazzo; negli anni 2005-2006 si eliminano le bancarelle dal centro (per favorire i nostri negozi) sostituendole con le associazioni; dopo il 2010 trasferimento delle giostre in piazzale Fogliazza e si allunga via Roma, ma eliminando via Somazzo. Arriviamo al 2024, quando purtroppo le giostre non vengono ammesse. Ognuno di noi ricorda una specifica edizione perché probabilmente ha dei ricordi positivi. Le giostre sono sempre state un punto d'incontro, di conoscenza, di approccio fra ragazzi e ragazze, un appuntamento imperdibile, tutti ne abbiamo nostalgia. Non avere concesso l'autorizzazione è stata una decisione molto sofferta, ma vi assicuro di avere la coscienza tranquilla e di avere fatto quanto avevamo pattuito con i giostrai. Un grosso rammarico (e un mio grande errore): essersi fidato, dovevamo essere noi gli attori principali. Detto questo, oggi la fiera rispecchia decisioni prese tenendo al primo punto la sicurezza, norme che continuamente cambiano e che quindi fanno riconsiderare anche la disposizione delle bancarelle. Ci sono mesi di lavoro e pile di documenti da preparare che non avete idea. Solo il piano di sicurezza sono centinaia di pagine, che vanno presentate a tutti gli organi competenti, in primis alla Questura! Nulla può essere lasciato al caso e le decisioni non sono prese perché qualcuno vuole cambiare, ma perché è necessario cambiare! Abbiamo avuto veramente una grandissima affluenza e la gente è stata perlopiù contenta: ha apprezzato la giornata passata ad Uggiate. Mi spiace per chi non ha apprezzato, vedremo di migliorare! Una cosa voglio rimarcare: il sindaco e l'Amministrazione vogliono riportare le giostre, ma rispettando quello che la normativa prevede. Ci stiamo già lavorando, ma purtroppo ci vorrà tempo! Grazie per l'attenzione e scusatemi per la lungaggine! Un caro saluto a tutti”.