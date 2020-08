Anche a Figino Serenza sarà un’estate di lavori nelle scuole per permettere agli alunni a settembre di tornare in classe in sicurezza.

Figino Serenza, iniziati i lavori nelle scuole: via le pareti per classi più ampie

Sono cominciati in questi giorni d’agosto i lavori di adeguamento delle aule presso la Scuola Primaria in vista della riapertura delle scuole dal 1° settembre.

“Grazie alle indicazioni date dalla Preside – spiegano dal Comune – stiamo rimuovendo le pareti scorrevoli divisorie di alcune aule per garantire maggiori spazi ai nostri bambini, tutelandoli con il corretto distanziamento previsto dalle disposizioni in vigore”.