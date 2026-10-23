“Fila a nanna”, l’incanto della Villa Carlotta sul Lago di Como

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“Fila a nanna”: L’incanto della villa sul lago. Abbonamento Musei incanta con la fiaba dedicata a Villa Carlotta sul lago di Como lunedì 26 ottobre.

Podcast su Villa Carlotta

Lunedi 26 ottobre alle 21 andrà in onda la puntata del podcast “Fila a Nanna” dedicata a L’incanto della villa sul lago, fiaba di Isabella Locurcio ispirata a Villa Carlotta, a Tremezzina sul lago di Como. La fiaba va ad arricchire la già nutrita collezione di 58 racconti della buonanotte ed è una delle otto puntate realizzate con il sostegno di Regione Lombardia, pensate per accompagnare bambine, bambini e le loro famiglie alla scoperta dello straordinario patrimonio culturale lombardo attraverso fiabe sonore inedite.

La storia

Il podcast gratuito, promosso da Abbonamento Musei e ideato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Torino, parla di un ragazzo, nato a Tremezzina, i cui genitori lavorano come personale di servizio presso la maestosa villa sul lago. A fargli compagnia c’è Maria Rosa, una ragazza poco più grande di lui che lavora a Villa Carlotta come cameriera. È lei a raccontare al ragazzo molte storie e curiosità sulla villa, tanto da destare in lui il desiderio di scoprirne di più. In occasione del matrimonio della principessa del Regno di Sassonia, per il quale tutti in Villa sarebbero stati occupati e difficilmente si sarebbero accorti di lui, il ragazzo decide di andare alla scoperta dei piani della villa a cui non aveva mai avuto accesso. Visitando i piani nobili, ricchi di un meraviglioso patrimonio artistico, il ragazzo rimane incantato da tante meraviglie. Quest’esperienza per il ragazzo è un’epifania. Capisce di voler dedicare la propria vita all’arte e inizia a viaggiare per il mondo per studiare e affinare le sue tecniche artistiche. Ma nulla riesce ad ispirarlo quanto il luogo in cui tutto è cominciato. Decide cosi di tornare a dipingere a Tremezzina, il suo luogo del cuore.

Luogo di arte e cultura

“Villa Carlotta è un luogo in cui arte, storia e natura si intrecciano, dando vita a un patrimonio di storie che continua a sorprendere e ispirare. Siamo felici che, grazie a Fila a Nanna, questo patrimonio possa raggiungere anche i più piccoli attraverso il linguaggio evocativo della fiaba. Un’occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni alla bellezza e alla cultura, stimolando quella curiosità che rappresenta il primo passo verso ogni scoperta”, commenta Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta.

Anche i piccoli ascoltatori potranno vivere una storia speciale. Sabato 14 novembre alle ore 14.30, a Villa Carlotta sul lago di Como, li attenderanno gli attori e le attrici della Fondazione TRG per una visita teatralizzata ispirata al podcast. La visita al museo si trasformerà in un momento di gioco in cui tutta la famiglia condividerà cultura: molte saranno le sorprese che accenderanno la curiosità dei piccoli e non mancheranno di stupire anche gli adulti. Abbonamento Musei offrirà una giornata indimenticabile: si potrà visitare la camera della principessa, ammirare la collezione di opere d’arte di Sommariva, tra cui “Amore e Psiche”, “Marte e Venere”, “L’ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo” e tanti altri capolavori, nonché passeggiare per il parco tra le meraviglie del giardino botanico godendo dello splendore del lago da un punto di vista unico. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito di Abbonamento Musei.

L’episodio L’incanto della villa sul lago è disponibile all’ascolto, gratuitamente, sul sito di Abbonamento Musei (https://abbonamentomusei.it/am-community/am-family/), su Spreaker e su Spotify.