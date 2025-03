Furto aggravato all’ospedale Sant'Anna, l’autore era ricoverato

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 56enne comasco residente nel quartiere di Sagnino.

Rubato un accessorio installato su una bici elettrica

Il 56enne - con alle spalle moltissimi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e legati al mondo della droga - sarebbe reo di aver rubato un accessorio installato su una bicicletta elettrica, legata con una catena e assicurata dal proprietario nel parcheggio antistante l’entrata del nosocomio. Tutto ha avuto inizio dalla denuncia di furto che il proprietario della bici elettrica ha presentato ai poliziotti del posto fisso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove descriveva il fatto. La vittima lamentava la sparizione dalla propria bicicletta, di uno specchio retrovisore, indicando il lasso di tempo in cui si era verificato il furto.

Denunciato per furto aggravato

Gli agenti del posto fisso di Polizia hanno immediatamente iniziato una serie di accertamenti, visionando anche le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza, del luogo ove è avvenuto il fatto, individuando il 56enne, già noto agli investigatori, mentre si impossessa dello specchio occultandolo nel giubbotto. Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre appurato che il 56enne era in realtà, ricoverato nel reparto di medicina e che sarebbe stato dimesso in tempi brevi. Martedì mattina, al momento delle sue dimissioni, l’uomo è stato raggiunto in camera dagli agenti che si sono fatti prima restituire lo specchio rubato e poi lo hanno accompagnato in ufficio per contestargli il furto. E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.