Gatta aggredita dal pitbull del vicino di casa

Inverigo, la denuncia della proprietaria Rosa Andriani. La sua gattina Wizzy è stata aggredita dal pitbull del vicino di casa: la donna si è presentata dai Carabinieri

"Costretta all'operazione"

Gattina aggredita dal cane del vicino: la padrona decide di presentarsi dai Carabinieri.

"Stavo andando in cantina e ho sentito richiamare il cane. Alla fine ho trovato la mia gattina piena di morsi: sono stata costretta a farla operare".

Sono le parole di Rosa Andriani, residente in via Piave nelle case popolari di Villa Romanò, ancora scossa per quanto accaduto. Con lei vive Wizzy, una gattina meticcia di sette anni.

"Una micia tranquilla, adottata in gattile durante il lockdown - spiega - Ha sette anni, vive con me in casa, è piuttosto pigra. Mi segue in cortile senza dare fastidio solo se mi capita di uscire, proprio come è successo in quel tragico giorno".

"Un dispetto"

L'episodio si è verificato domenica 22 giugno alle 13.

"Sono uscita in cortile per recarmi in cantina e in un attimo ho sentito uno dei vicini, padrone di un pitbull, richiamarlo. Mi ha detto che la gatta era stata appena toccata, anche se un’altra vicina dal balcone mi faceva cenno che quanto stava dicendo non fosse vero. Sono rimasta fuori a cercarla, ma non l’ho vista - racconta Rosa - Allora sono andata in cantina e una volta finito ciò che dovevo fare, l’ho cercata ancora. Ho chiesto ad un vicino se mi potesse aprire il cofano dell’auto e lì ho trovato Wizzy, con tante ferite e tanti morsi. Le era uscita anche un’ernia".

Secondo la donna si tratta di un vero e proprio dispetto:

"Non c’è rispetto e non è una situazione semplice: c’è un atteggiamento prepotente da parte di queste persone. Fino a qualche tempo fa il cane veniva persino portato vicino alla mia finestra a fare i suoi bisogni. E già lo scorso anno la mia gattina era stata aggredita e aveva rimediato una lesione al polmone - racconta - In passato il cane era stato incitato ad aggredirla. E’ stato un gesto di puro dispetto".

Operata a Lecco

Portata in casa, Wizzy è stata poi trasportata alla clinica veterinaria di Verano e poi, dopo alcuni problemi con le radiografie, a Lecco. Lì è stata operata nel pomeriggio di mercoledì 25. Notevoli sono state anche le spese per procedere all’intervento. Per fortuna però sembra che l’operazione sia stata eseguita con successo.