Ginnica 96 protagonista ai campionati italiani a Rimini con 77 atlete.

Ginnica 96, risultati di spessore

I campionati italiani, disputati a Rimini dal 18 al 27 giugno, hanno visto in gran spolvero la Ginnica 96, che ha partecipato con 77 atlete di artistica e ritmica, ottenendo risultati eccellenti nelle due discipline. Una trasferta di dieci giorni faticosa per tutti per via delle innumerevoli atlete, del gran caldo e delle disposizioni Covid e dei tanti esercizi portati in tutte le categorie. Le atlete sono state seguite dalle 4 allenatrici della sezione. Il coordinamento di tutto è stato affidato all’istruttrice Valeria Siracusano.

Chiara Marongiu vince la medaglia d'argento

Grande risultato per Chiara Marongiu, nella categoria Individuale LB J1, ginnastica artistica, che conferma la validità tecnica del team di istruttrici di Ginnica 96. L'atleta ha vinto la medaglia d'argento, laureandosi vicecampionessa italiana su 149 ginnaste partecipanti alla competizione tricolore.