L’Esordiente Maria Acuti (Valcar Travel & Service) e l’Allieva Greta Pighi (Cicli Fiorin) hanno vinto domenica le gare della "3° Giornata Rosa Cadoraghese", organizzate dalla Bike Cadorago del presidente Carlo Sala.

Giornata Rosa Cadoraghese: trionfano Acuti e Pighi

Si sono tenute domenica 24 luglio le gare di ciclismo a Cadorago per le categorie Esordienti e Allieve donne. Maria Acuti ha concluso da vincitrice i 38 chilometri in programma anticipando nettamente nella volata conclusiva Alessia Milesi (Ciclistica Ossanesga) e Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin). Al quarto posto assoluto e migliore atleta nata nel 2009 la campionessa italiana “primo anno” Anna Bonassi (Mazzano). In quest'ultima categoria c'è da sottolineare il decimo posto della ciclista di casa Elettra Maroso (Bike Cadorago).

La gara delle Allieve, corsa sulla distanza di 58 chilometri, è stata animata da una fuga promossa nelle ultime fasi di corsa da cinque atlete: Arianna Bianchi (Biesse Carrera), Giulia Zambelli (Valcar Travel & Service), Marisol Della Pietà (G.S. Cadeo Carpaneto), Linda Ferrari (Vo2 Team Pink) e Greta Pighi (G.S. Cicli Fiorin). Proprio quest’ultima ha avuto astuzia e forza per distanziare le compagne d’avventura sul rettifilo conclusivo presentandosi a braccia alzate sul traguardo lasciandosi alle spalle Bianchi e Ferrari. A 5’50” è giunto il gruppo regolato da Camillla Bezzone, altra concorrente tesserata per la formazione di Guido e Daniele Fiorin.

Le classifiche

Esordienti Primo Anno

BONASSI ANNA, MAZZANO A.S.D. RONCHI CARLOTTA, VALCAR - TRAVEL & SERVICE MASSARI GIORGIA, ASD PEDALE CASALESE ARMOFER INVERNIZZI VIOLA, TEAM SERIO VANUZZO ASIA, BICIFESTIVAL RAVELLI VALENTINA, VALCAR - TRAVEL & SERVICE DE ANGELIS ISABELLA, UNIONE CICLISTICA OSSANESGA CASSATA VIVIENNE, BUSTO GAROLFO COLOMBO EMMA, JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE MAROSO ELETTRA, S.C.V. BIKE CADORAGO ASD

Esordienti Secondo Anno

ACUTI MARIA, VALCAR - TRAVEL & SERVICE MILESI ALESSIA, UNIONE CICLISTICA OSSANESGA FISCARELLI REBECCA, G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD BULDRINI MARGOT, BICIFESTIVAL ZANNONI SERENA, ASD CG VO2 TEAM PINK LOCATELLI ALESSIA, UNIONE CICLISTICA OSSANESGA ZANDRI EVA, BICIFESTIVAL RECANATI VANUZZO EMMA, BICIFESTIVAL CASUBOLO GIULIA, ASD CG VO2 TEAM PINK BERNI NICOLETTA, ZHIRAF GUERCIOTTI

Allieve