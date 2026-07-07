Oltre 50 ragazzi coinvolti e 32 iniziative finanziate tra cultura, sport e inclusione dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Ente Filantropico

Sabato 4 luglio 2026, nell’ambito di Villa Guaita on Stage a Ponte Lambro, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei progetti selezionati dalle cinque YouthBank sostenute dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Ente Filantropico. L’evento ha celebrato la conclusione di un nuovo anno del programma YouthBank, il percorso di cittadinanza attiva che offre ai giovani del territorio la possibilità di sostenere e finanziare, con fondi reali, idee e progetti proposti dai loro coetanei.

Giovani protagonisti: a Ponte Lambro la festa dei progetti YouthBank

Sul palco si sono alternati oltre 50 ragazzi tra YouthBanker e YouthPlanner, accompagnati da enti e associazioni locali che li supporteranno nell’attuazione concreta delle loro idee. In tutto sono stati 32 i progetti selezionati, per un totale di oltre 145.000 euro distribuiti, che andranno a sostenere iniziative su temi come l’orientamento, l’educazione civica, il benessere mentale, la sostenibilità, l’inclusione, la cultura e lo sport.

Interventi istituzionali e conduzione

A condurre l’evento è stato Pietro Cerchiello, attore di Dimore Creative, che ha ricordato la sua esperienza da YouthPlanner. Dopo un caloroso saluto iniziale, è intervenuto Ettore Pelucchi, Sindaco di Ponte Lambro, portando i saluti dell’amministrazione comunale, insieme a Simone Pelucchi, consigliere della Fondazione Comasca, e Arianna Mazzotti in rappresentanza della Fondazione Cristina Mazzotti, sostenitrice dell’iniziativa.

Durante l’evento, ogni gruppo YouthBank – da Como, Cantù, Tremezzo, Erba e Olgiate Comasco – ha presentato i progetti vincitori del proprio bando, consegnando ufficialmente le lettere di stanziamento ai giovani proponenti.

Durante tutto il festival è stato attivo anche uno stand informativo per chi volesse entrare a far parte della YouthBank, proponendosi come YouthPlanner o come futuro YouthBanker.

Così ha commentato l’evento il Presidente della Fondazione Comasca Francesco Pizzagalli: “È stato un appuntamento che ha rappresentato molto più di una semplice premiazione: è stato il riconoscimento concreto dell’impegno, della creatività e della capacità progettuale dei giovani del nostro territorio.

YouthBank continua a dimostrare come, quando ai ragazzi viene data fiducia e la possibilità di essere protagonisti, nascano idee innovative e iniziative capaci di generare valore per l’intera comunità. I 32 progetti selezionati testimoniano la vitalità del mondo giovanile e la sua volontà di contribuire attivamente alla crescita sociale, culturale e civile del nostro territorio.

Desidero ringraziare Lo Snodo e il Comune di Ponte Lambro per aver inserito questo momento all’interno di “Villa Guaita: on stage”, una giornata pensata per favorire l’incontro, la creatività e la partecipazione attraverso workshop, attività artistiche, musica e momenti di condivisione. La premiazione YouthBank si inserisce perfettamente in questo contesto, perché ne condivide lo stesso spirito: valorizzare i talenti, promuovere la cittadinanza attiva e costruire opportunità per le nuove generazioni.”

La giornata si è chiusa tra applausi e musica, con l’augurio che questi progetti rappresentino non solo la fine di un percorso, ma soprattutto un nuovo inizio per generare impatto e cambiamento nella comunità.

I progetti selezionati

CANTU’

Benessere sulle punte – Cooperativa Sociale Mondovisione – 4.500€: un percorso che prevede delle lezioni sulla danza ed in generale sul benessere psicofisico.

T.Anticorpi un festival contro la discriminazione – Cooperativa Sociale Mondovisione – 7.200€: un festival gratuito di 3 giorni presso il teatro S. Teodoro di Cantù dedicato ad attività di sensibilizzazione e contrasto delle discriminazioni.

Al Centro per cento – Amici del Portico di Cucciago – 7.200€: creazione di un luogo di aggregazione giovanile con spazi relax, laboratori e proiezioni cinematografiche presso l’ex campo da bocce di Corte Castello a Cucciago.

Giovani in montagna senza barriere – CAI Cantù – 5.400€: progetto che vuole rendere sempre più accessibile la montagna attraverso l’acquisto di materiale tecnico, servizi di trasporto e incontri sulla sicurezza.

CENTRO LAGO

Abitare la musica – Associazione Arte Solidale – 5.000€: residenza artistica internazionale con scambio tra musicisti e comunità locale.

Abbattiamo i muri e costruiamo muretti a secco – Auxilium Società Cooperativa Sociale – 5.400€: riqualificazione di uno spazio verde per favorire l’incontro tra persone con e senza disabilità.

Clay Lab – Cooperativa Azalea – 7.200€: riattivazione di uno spazio con attività inclusive di lavorazione della ceramica.

Onde di voci, suoni e incontri – Associazione Asilo Infantile Maria APS – 7.200€: rassegna culturale tra musica, teatro e incontri.

COMO

Off stage, oltre il teatro in teatro – Lo Snodo – 5.400€: rassegna culturale per avvicinare i giovani al teatro.

HOT per un dialogo sul piacere – Associazione Origami – 3.150€: sportelli e laboratori su affettività e benessere.

Terzo Tempo – Associazione NOI Oratorio di Tavernola – 5.250€: eventi itineranti tra sport, musica e creatività.

Aula Studio Camerlata – Parrocchia di Camerlata – 6.228€: spazio studio e co-working.

S.M.A.R.T – Piccolo Teatro Quotidiano ETS – 3.600€: spettacolo e laboratorio su tecnologia e smartphone.

SpazioZero – Tikvà Economie Territoriali Inclusive – 3.919€: attività educative e sociali in uno spazio condiviso.

Youth-opìa – Cooperativa Sociale Attivamente – 3.069€: attività culturali e aggregative.

Uno spazio di ritrovo ed incontro per giovani – Istituto di Storia Contemporanea – 5.141€: rilancio degli spazi con attività culturali.

Astra live podcast show – Amici dell’Astra APS – 4.185€: eventi sportivi con dibattiti trasformati in podcast.

ERBA

IMB 3X3 Event IMBASKETBALL – 4.500€: torneo di basket intergenerazionale.

Dove ogni voce trova colore – Lo Snodo – 2.070€: sensibilizzazione sulle barriere comunicative.

Siamo Generazione – Mondovisione SCS – 5.400€: creazione di un gruppo giovanile attraverso la street art.

Step Up! My future my choice – Lo Snodo – 2.790€: percorsi di orientamento per i giovani.

Giovani custodi del territorio – Lo Snodo – 5.400€: attività ambientali e sociali.

In movimento verso il futuro – Parrocchia San Giorgio – 4.590€: sport e aggregazione.

Musica Insieme! Seconda parte – Cooperativa Sociale Biscroma – 5.211€: percorsi musicali per giovani.

OLGIATE COMASCO

Leto Festival – Teatro dei Sussurri – 4.347€: festival giovanile tra arte e musica.

Retroscena – Dimore Creative ETS – 4.830€: laboratori sulle professioni tecniche dello spettacolo.

Laboratori Bagaii – Associazione Genitori la Lanterna – 1.900€: attività formative e creative.

Neon Party e Mozz Art – Associazione Mozzafiato – 4.000€: evento tra formazione artistica e intrattenimento.

Robot X – Associazione Scuola Famiglia – 4.830€: laboratori tecnologici per ragazzi.

Mozzangeles HUB – ASD Mozzangeles – 2.781€: spazio di aggregazione e benessere.

Altre Direzioni – Volagorà ODV – 2.800€: incontri su crescita personale e competenze.

Spazio Aperto – Pro Loco Villa Guardia – 4.000€: riqualificazione di uno spazio comunale.

Cos’è YouthBank

Nata nel 2007, la YouthBank è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca in collaborazione con realtà del territorio come la Fondazione Paolo Fagetti, la Cooperativa Sociale Azalea, la Fondazione Casa Fuori Casa e l’Associazione Juta. Ogni YouthBank è composta da giovani under 25 che gestiscono risorse economiche da destinare a progetti ideati da loro coetanei.

Il progetto mira a sviluppare cittadinanza attiva, senso di responsabilità e capacità progettuale, promuovendo la cooperazione e il protagonismo giovanile.

YouthBank fa parte del network internazionale YouthBank International. Maggiori informazioni sul sito https://youthbank.fondazione-comasca.it/

Il progetto è sostenuto dal Fondo De Orchi per l’Infanzia e la Gioventù, da BCC Cantù, Castiglioni Spa, Fondo Silvia, Fondazione Cristina Mazzotti e Fondazione Cariplo. È possibile contribuire con una donazione sul sito della Fondazione.