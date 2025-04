Gli Under15 del PGC pronti per le Final Four a Caravaggio

Iniziato il conto alla rovescia in casa del PGC, Progetto Giovani Cantù, verso l'appuntamento con Final Four Lombarde.

PGC all’attacco nelle Final Four

Protagonista sarà la categoria Under 15 Eccellenza e le Final Four si svolgeranno nel prossimo week-end, 12 e 13 aprile, al palazzetto di Caravaggio. Lì, la Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi porterà l'assalto al titolo regionale per provare a bissare quello vinto dagli under17. Dopo aver superato i quarti di finale playoff regolando con un secco 2-0 la Blu Basket Treviglio ora la squadra canturina si sta preparando per la due giorni di Caravaggio. Sabato 12 aprile sono in programma le due semifinali. Alle 17 aprirà EA7 Olimpia Milano-Robur Varese a seguire Cantù sfiderà alle 19 il Basketball Gallarate. Il giorno seguente, domenica 13, sono in programma le due finali: alle 17 la finale 3°/4° posto e alle 19 la finalissima che assegnerà il titolo di campione lombardo 2025. Ricordiamo che tutte e quattro le squadre finaliste si sono già garantite la qualificazione alla fase interzonale.