Grande successo per i Gruppi di cammino

Il progetto dei Gruppi di cammino di Luisago diventa realtà: "Abbiamo ricevuto tante adesioni, siamo pronti a partire".

Grande successo per la serata di presentazione che ha avviato, ufficialmente, l’iniziativa, lanciata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ats Insubria.

Commenta così Maura Simioni, la consigliera che sta seguendo l'iniziativa:

"La proposta di formare i Gruppi di cammino, per fare attività fisica, sta riscuotendo tanti apprezzamenti a Luisago. Nell’incontro di presentazione la sala consiliare era piena e abbiamo ricevuto ben 22 adesioni, già solo dopo una prima serata informativa, che è stata organizzata soprattutto per illustrare i vari dettagli del progetto. Ma la nostra popolazione, fin dall'inizio, si è mostrata particolarmente sensibile al tema della salute e desiderosa di tenersi in forma, magari pure in buona compagnia. Quindi possiamo già partire con parecchi iscritti".