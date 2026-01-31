I Bersaglieri chiamano a raccolta: “Siamo in 36, servono nuovi soci”

Da avere un centinaio di tesserati a 36 è questione di un attimo. Di una quindicina d’anni per l’esattezza.

Ma è a partire da una decrescita sostanziale, di per sé un campanello di allarme, che parte la rinascita della sezione Attilio Imperiali dei Bersaglieri di Lurate Caccivio.

L’appello dei Bersaglieri

Il presidente Ignazio Catalano, 52 anni, in carica da quasi tre mandati, ha infatti deciso di lanciare un appello alla cittadinanza. Un invito a conoscere da vicino il mondo dell’associazione d’Arma e, ancora di più, il servizio svolto a favore della comunità. Perché se far parte del gruppo, sia come soci o simpatizzanti, è un’emozione, lo è ancora di più essere presenti e fare del bene. “Ci ritroviamo in sede ogni venerdì, alle 20.30 – esordisce Catalano – La porta è aperta per chiunque: venite a conoscerci. Come Bersaglieri siamo presenti alle principali manifestazioni come la Festa della Repubblica, il IV Novembre e la Festa della Liberazione. Oltre a questo, diamo disponibilità per effettuare servizio d’ordine e supporto durante gli eventi del paese. Purtroppo, con il calo degli iscritti diventa sempre più complicato”.

Il rilancio

Eppure, i Bersaglieri non si arrendono: confermata la conviviale dell’8 febbraio, nella casetta di via Roma, pensata per l’autosostentamento del sodalizio, e la partecipazione al raduno nazionale di Lignano Sabbiadoro previsto per il 30 e 31 maggio. Ricco il programma della due giorni: partenza proprio il 30 maggio alle 7, arrivo a Portobuffolè per il pranzo e visita al borgo. Nel pomeriggio, si andrà verso Pordenone per il pernottamento. Il giorno successivo, trasferta a Lignano Sabbiadoro, ammassamento e sfilata. A seguire, spostamento a Portogruaro e rientro. “Abbiamo ancora una ventina di posti liberi sul pullman e chiunque può partecipare – prosegue il presidente – Inoltre, diventando anche solo simpatizzanti è possibile sfilare. Sarà emozionante”. Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail a anb-luratecaccivio@libero.it, telefonare al numero 333-9456010 o visitare il sito www.bersaglierilurate.it.