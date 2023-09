I nostri settimanali cercano collaboratori: mandaci il tuo curriculum!

I nostri settimanali comaschi Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate cercano nuovi collaboratori per rinforzare i team delle redazioni. In modo particolare, cerchiamo corrispondenti da inserire nella cronaca dei paesi dell'Erbese, del Canturino e dell'Olgiatese.

Chi cerchiamo?

Cerchiamo in modo particolare giovani che amino la scrittura e che abbiano voglia ed entusiasmo per mettersi alla prova con una nuova sfida. In particolare, i corrispondenti dovranno preferibilmente essere residenti sul territorio.

Per inviare la propria candidatura, è sufficiente scrivere una mail alle nostre redazioni allegando il proprio curriculum vitae: redazione@giornaledierba.it, redazione@giornaledicantu.it o redazione@giornalediolgiate.it.