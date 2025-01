Il campione dell’Inter Acerbi e Claudia Scarpari hanno detto il loro “sì” a Cassina Rizzardi

Nozze da Serie A a Cassina Rizzardi: il calciatore nerazzurro e della Nazionale italiana Acerbi ha sposato la sua dolce metà.

Nozze in casa Inter per Acerbi

Martedì 7 gennaio, vestito bianco per Claudia Scarpari e vestito beige per Francesco Acerbi: il giocatore dell’Internazionale Milano si è sposato con la compagna davanti ad amici e familiari in Sala consiliare a Cassina Rizzardi. Sui rispettivi account social di Instagram i due neosposi hanno condiviso i loro momenti di gioia. "Il giorno più bello della nostra vita insieme alla nostra famiglia e agli amici più importanti, non potevamo chiedere di più. È stata una giornata pazzesca. Grazie a tutti per aver reso tutto questo possibile”, questo messaggio pubblicato in condivisione.

Alcuni scatti del matrimonio - (account Instagram di Claudia Scarpari)

A unirli in matrimonio e celebrare il rito, il sindaco di Cassina Rizzardi Alessandro Bellù, tra le risate degli sposi e dei presenti durante lo scambio delle promesse.