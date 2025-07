Il cestista comasco Gabriele Procida ha firmato per il Real Madrid

Basket azzurro

Il talento ex Lipomo e Cantù vola alla corte di uno dei club più blasonati d'Europa

La notizia era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale: il giovane cestista comasco Gabriele Procida è un nuovo giocatore del Real Madrid.

Lo sbarco in Spagna

La guardia/ala classe 2002 cresciuto a Lipomo nello Sport Club Brianza e poi consacratosi nella Pallacanestro Cantù, dopo aver vissuto da protagonista le ultime tre stagioni con l'Alba Berlino dove si è distinto anche in Eurolega venendo premiato come miglior giovane nel 2023/24, ha firmato con una delle società più gloriose d’Europa fino al 30 giugno 2028. Gabriele vestirà infatti la maglia del Real alla corte del neo coach Sergio Scariolo per le prossime tre stagioni. Si pare quindi una nuova tappa prestigiosa nella carriera di Procida che in questo momento si trova a Folgaria dove sta partecipando al training camp con l'Italia del ct Gianmarco Pozzecco.