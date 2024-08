Il Comune deve recuperare cinquecento multe non pagate nel 2019

Circa 500 multe non sono state pagate nel 2019. E’ questo il numero emerso dai controlli del Comune e comunicato martedì 30 luglio durante il consiglio comunale di Merone.

"Un'urgenza che non mi sarei aspettato"

Tra gli argomenti in discussione, infatti, vi è stato anche il recupero delle somme non pagate al Comune per infrazioni al codice della strada commesse in quell’anno.

Il primo cittadino Alfredo Fusi ha spiegato:

«Tra le urgenze e problematiche ereditate vi è la gestione del recupero delle somme che risultano, dal bilancio ereditato, non pagate al Comune di Merone per precedenti infrazioni al codice della strada. Appena insediati, abbiamo appreso della necessità di inoltrare, entro e non oltre il 31 luglio, ingiunzioni per infrazioni relative all’anno 2019, in quanto non gestite dalla precedente amministrazione .Il termine del 31 luglio era perentorio in quanto, dopo lo stesso, le somme sarebbero andate in prescrizione con un danno rilevantissimo per il Comune. Sin da subito ci siamo dunque attivati per riorganizzare l’Ufficio vigilanza, il quale, come è purtroppo noto, non ha alcun agente in pianta stabile. Grazie a collaborazioni esterne di vigili di altri Comuni è stato fatto un enorme lavoro di controllo e verifica per l’anno 2019, a esito del quale, da pochi giorni, sono poi state inoltrare circa 500 ingiunzioni da parte della società San Marco Spa. Si è trattato quindi di un atto necessario e indefettibile».

Fusi non nasconde le sue perplessità:

«Come sindaco neoeletto mi sarei aspettato di non trovare questa immediata urgenza, ma, stante la mancanza di personale, ho dovuto anche assumere personalmente il ruolo di responsabile dell’Area di vigilanza». Verosimilmente non tutte le ingiunzioni potranno essere corrette e la volontà di sindaco e Amministrazione è quella di agire nel modo più corretto possibile: «Gli uffici mi hanno riferito che già nel mese di maggio, a seguito di precedenti invii di ingiunzioni, si era potuto appurare che alcune delle stesse fossero in realtà riferite a situazioni già pagate – continua Fusi – Avendo a cuore il problema e volendolo risolvere senza recare problemi ai cittadini e a tutte le persone coinvolte, abbiamo deciso di istituire un apposito Sportello ingiunzioni, il quale sarà operativo dal giorno 20 agosto dalle 16 alle 18 presso il Comune e poi per ogni martedì successivo in modo da poter fornire ai contribuenti tutti i chiarimenti e le delucidazioni che si renderanno necessari». Stante il periodo estivo, nel caso di necessità di chiarimenti, i contribuenti oltre che al Comune di Merone potranno fare riferimento anche alla società San Marco, chiamandola al numero 0341361144 oppure inviando una mail all'indirizzo info@sanmarcospa.it.