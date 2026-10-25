Il Coretto di San Gianna cerca “voci”: invito ad animare le messe domenicali

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Tante voci, un solo cuore e la gioia di cantare insieme. Da quasi mezzo secolo il Coretto di San Gianna di Guanzate anima le messe domenicali ma oggi, più che mai, è alla ricerca di nuove “voci” per continuare la sua lunga tradizione.

Coretto di San Gianna, 48 anni di storia

Fondato intorno al 1978, il coretto parrocchiale di Guanzate è una bella realtà che unisce bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie attraverso la passione per la musica, l’amicizia e la gioia di stare insieme. Il gruppo, composto attualmente da circa 20 bambini e ragazzi, è guidato da circa un anno da Laura Furini, affiancata da preziosi collaboratori. Tra questi, Pietro Bardellotto, organista della parrocchia, che offre un importante contributo musicale e collabora con grande passione e disponibilità alla crescita del coretto, insieme a Veronica, Alessandro e Davide: accompagnano i canti e aiutano i ragazzi durante le prove.

Canti durante le messe

“Un ringraziamento va a don Alessio Bianchi, che ha dato fiducia al gruppo, sostenendo e incoraggiando questa bella esperienza – esordisce Furini – Con le loro voci, i giovani cantori contribuiscono a rendere la messa un momento di gioia, partecipazione e comunità, trasmettendo entusiasmo e allegria. Inoltre, animiamo anche momenti di festa in oratorio e, l’anno scorso, per Natale, siamo andati a cantare per gli anziani della Rsa guanzatese. Lo faremo ancora”.

Si cercano nuovi coristi

Oggi, però, il Coretto di San Gianna ha bisogno di nuove voci. “L’invito è rivolto a tutti i bambini e ragazzi che amano la musica e desiderano fare nuove amicizie. Non servono particolari capacità musicali, ma soltanto entusiasmo e voglia di stare insieme. Ci ritroviamo ogni domenica mattina alle 10 in oratorio per le prove. Poi, animiamo la funzione religiosa delle 11. Perché la bellezza di un coro non sta nella perfezione delle singole voci, ma nell’armonia che nasce quando si canta insieme”.