Il direttore del Negri di Bergamo Remuzzi: “Prepariamoci a distanze e mascherine almeno fino al 2022”

Giuseppe Remuzzi, per tanti anni primario di nefrologia e dialisi all’ospedale di Bergamo, ricercatore di fama internazionale, dal 2018 è direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Nei giorni scorsi è stato intervistato dai colleghi di Prima Bergamo, ai quali ha spiegato test, immunità e per quanto probabilmente avremo a che fare col coronavirus.

Si avvicina l’inizio della Fase 2. Tra oggi e domani, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe intervenire per spiegare la decisione presa su cosa succederà dal 4 maggio, su chi potrà riaprire e tornare al lavoro subito, chi dovrà aspettare (e quanto) e soprattutto su quanto i cittadini saranno liberi, dopo oltre due mesi di quarantena. Quello che però si è capito in questi giorni, è che per la Fase 2 sarà fondamentale continuare con la diagnosi e la ricerca dei contagiati da coronavirus, e per questo dopo la Lombardia, e soprattutto dopo Veneto ed Emilia che hanno iniziato già da tempo, in tutto il Paese saranno avviati nel giro delle prossime settimane i test sierologici.

Ed è proprio dai test che è iniziata l’intervista con il Dottor Giuseppe Remuzzi:

“Ci sono tre possibilità. Una è data dal famoso tampone che rileva la presenza del virus. È un tampone come tanti che si usano per riconoscere le infezioni batteriche. Ti dicono se in quel momento sei infetto oppure no. Fotografa il presente. Nei soggetti ammalati a causa di questo Coronavirus, ricoverati in ospedale, se ne fanno tre. Il primo dice se sei infetto o no. Gli altri due si eseguono alla dimissione del paziente per accertarne la guarigione. Se ne fanno due a distanza di tempo per avere maggiore sicurezza che l’infezione sia terminata. I risultati non sono mai certi al cento per cento. Ma questo vale per ogni infezione virale, anche quella della normale influenza. Gli accertamenti possono arrivare a una sicurezza magari del novantacinque per cento, ma mai del cento per cento. È chiaro? Per esempio, potrebbe essere rimasto nel paziente l’RNA del virus, allora il tampone dice che sei ancora infetto. Ma quell’RNA, cioè il filamento di materiale genetico, non è più attivo perché le altri parti del virus non sono più presenti.

La seconda possibilità è il test sierologico. Ce ne sono in giro un centinaio di questi test che si fanno in maniera molto semplice, su una sola goccia di sangue. Però attenzione: non tutti sono validi e le cose non sono semplici, bisogna considerare alcuni fattori. L’organismo se attaccato da un virus sviluppa tre classi di immunoglobuline, cioè tre tipi di anticorpi: le IgM si sviluppano nei primi giorni della malattia. Intorno al decimo giorno si sviluppano le immunoglobuline G specifiche (IgG) e poi le immunoglobuline A, che sono presenti non solo nel sangue, ma anche nella saliva e nelle lacrime, per esempio. Le IgG sono quelle che hanno “memoria”, quelle attivate dai vaccini, capaci di protezione a lungo termine contro i microorganismi. Ora, solo alcuni test rapidi sono in grado di capire se queste immunoglobuline G siano attive e capaci di neutralizzare il virus. Se hai in effetti le immunoglobuline G specifiche anti-Coronavirus, significa che al settanta-ottanta per cento sei immune.

Per avere la quasi certezza del risultato, bisogna passare al terzo punto che dicevo, bisogna effettuare un test che si chiama ELISA. Non è una procedura strana, avviene così per ogni virus, compreso quello dell’influenza. Si fa attraverso un esame del sangue. Occorrono laboratori attrezzati come quelli degli ospedali o dei centri specializzati, non bastano una goccia di sangue e pochi minuti per avere il risultato. Però garantiscono una probabilità molto alta, intorno al novantacinque per cento”.