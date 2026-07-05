Il Mercato 38 torna in tv: Manuel e Alice da “Camper – Osteria Italia”

Lo chef Manuel Colombo e la moglie Alice Daldon, titolari del ristorante di piazza Mercato a Erba, erano già stati protagonisti nel 2022 della trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 “Camper” a presentare i piatti della tradizione brianzola e ora, a quattro anni di distanza, sono stati invitati di nuovo

La sfida con un’altra regione italiana

La coppia erbese sarà protagonista della trasmissione delle 12 da domani, lunedì 6 giugno, fino a giovedì 9, per rappresentare la Lombardia e sfidare così un’altra regione d’Italia, presentando ogni giorno due ricette:

“Una la cucineremo la mattina e verrà solo presentata in trasmissione, mentre l’altra verrà cucinata in diretta durante la trasmissione”.

Il collegamento con Erba e le sue diverse realtà

Ma non è tutto, perché all’inizio della settimana di sfida il format prevede un collegamento direttamente dalla città di provenienza, per presentare la realtà, la storia, l’arte e la cultura del posto, attraverso interventi e associazioni del territorio. Così lunedì, da mezzogiorno, ci sarà una diretta dalla piazza Mercato, con in collegamento Pierantonio Colombo, il papà di Manuel che a sua volta dà una mano in cucina, a realizzare una ricetta, ma anche Alberta Chiesa, che farà una presentazione storico-culturale della città, e associazioni locali come i Bej, il comitato Quei del Masigott e alcune pasticcerie, che daranno un assaggio di tradizioni, storia e cultura.

Piatti della tradizione, tra Brianza e Valtellina

L’intenzione di Manuel e Alice è di portare al meglio in tv quello che i due giovani già fanno nel loro ristorante: i piatti della tradizione lombarda.